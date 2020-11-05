EBA'yı bilgisayar korsanları değil öğrenciler çökertmiş

Milli Eğitim Bakanlığı'nın önceki gün EBA ile ilgili yaptığı bir siber saldırı olduğu açıklamasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sistemin öğrencilerin talebi sonrasında yavaşladığını belirtti.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

EBA'nın çökmesi ile ilgili bir soruya Selçuk, "EBA’nın dört saatliğine ‘login’ süresi iki saniyeden 30 saniyeye çıktı. Dört saat bu sürdü ve buna ‘Çöktü’ denildi. Bu dört saat içerisinde neden çöktüğüyle ilgili ki -tırnak içinde- neden yavaşladığıyla ilgili yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor: İki tane uluslararası siber saldırı var, bunu dışında bütün öğrencilerin hemen dönemin başında aniden sisteme girmesi ‘Bir siber saldırı var’ düşüncesi oluşturmuş ve bizim Telekom hizmetleriyle ilgili bir sınırlama getirilmiş yani ‘Bir saldırı var.’ Hâlbuki bizim çocuklar bunlar yani saldırı falan yok, onlar derse girmeye çalışıyorlar. Sonra bu anlaşıldığında derhâl açıldı ilgili ‘server’ ve altyapılar normale döndü" yanıtını verdi.

Selçuk ileride benzer bir durumun olabileceğini ancak şu an için yaptıkları kapasite arttırımının yeterli olduğunu belirtti.

