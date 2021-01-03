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EBA'ya girmek için -10 derecede saatlerce yürüyerek şebeke aradılar
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde yaşayan öğrenciler EBA TV'ye bağlamak için soğuk havada saatlerce şebekenin çektiği yere kadar yürüyerek ders işledi.
GÜNDEM 03.01.2021, 01:49
Öğrenciler EBA'ya derslerini takip edebilmek için her gün yaklaşık üç kilometrelik engebeli bir yolu yürüyerek Karamık mevkiine gelerek online derse giriyor.
İHA'nın haberine göre; EBA TV'ye girmek için saatlerce yürüyen öğrencilerin çilelerin sona ermesi için yetkilerden yardım isteyen öğrenci velileri, köyde kışların çok sert ve kar yağışlı geçtiğini, bunun da öğrenciler için tehlike teşkil ettiğini söyledi.
"Köyümüzün her yerinden sağlıklı bir internet bağlantısı sağlanmalı"Veliler, "Öğrencilerimizin her gün bu kadar uzaklıktaki bir tepeye tırmanarak soğukta derslerini takip etmeleri çok güç ve büyük tehlikelere yol açabilecek bir durumdur. Her yaştan öğrenci bu zorlu yürüyüşe çıkıyor. Bu nedenle yetkililerin sesimize kulak vererek, öğrencilerimizin başına da kötü bir olay gelmeden duruma müdahale etmelerini istiyoruz. Köyümüzün her yerinden sağlıklı bir internet bağlantısı sağlanmalıdır" dedi.
İHA'nın haberine göre; EBA TV'ye girmek için saatlerce yürüyen öğrencilerin çilelerin sona ermesi için yetkilerden yardım isteyen öğrenci velileri, köyde kışların çok sert ve kar yağışlı geçtiğini, bunun da öğrenciler için tehlike teşkil ettiğini söyledi.
"Köyümüzün her yerinden sağlıklı bir internet bağlantısı sağlanmalı"Veliler, "Öğrencilerimizin her gün bu kadar uzaklıktaki bir tepeye tırmanarak soğukta derslerini takip etmeleri çok güç ve büyük tehlikelere yol açabilecek bir durumdur. Her yaştan öğrenci bu zorlu yürüyüşe çıkıyor. Bu nedenle yetkililerin sesimize kulak vererek, öğrencilerimizin başına da kötü bir olay gelmeden duruma müdahale etmelerini istiyoruz. Köyümüzün her yerinden sağlıklı bir internet bağlantısı sağlanmalıdır" dedi.
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