EBA'dan yararlanamayan minik öğrenciler yetkililere çağrıda bulundu

Kars’ın Arpaçay ilçesi Kümbet köyünde ve civar köylerde yaşanan şebeke sorunu nedeniyle çok sayıda öğrenci uzaktan eğitimden yararlanamıyor.

Bir üniversite öğrencisi, şebeke sorununun olmadığı için Kars-Tiflis-Bakü demir yolu üzerinde EBA’dan derslere katılmaya çalışan küçük öğrencilerin halini cep telefonu kamerasına kaydederek yetkililerden yardım istedi.

Görüntüleri Kümbet köyünde çektiğini belirten üniversite öğrencisi şöyle konuştu:



EBA'dan yararlanamayan küçük yaştaki öğrenciler de yardım çağrısında bulundu. Öğrenciler, şu ifadeleri kullandı:



"Köyümüzde yaşanan şebeke sıkıntısı dolayısıyla derslerimizi dinleyemiyoruz, EBA'ya katılamıyoruz.

Ben üniversite öğrencisiyim. Üniversitemin düzenlediği derslere katılamıyorum.

Biz de diğer şehirlerdeki öğrencilerle aynı haklara sahip olmak istiyoruz. Köyde yaşadığımız için diğerlerinden eksik kalmak istemiyoruz.

Eğitimimizi almak istiyoruz. Eğitimimizi tamamlamak istiyoruz. Lütfen bize yardım edin."

"Evimizden buraya kadar geliyoruz, çok yoruluyoruz. Lütfen bize yardım edin. Evimizden burası bir kilometre uzakta. Lütfen bize yardım elinizi uzatın.

Biz de anlayamadığımız dersleri şehirdeki öğrenciler gibi evimizde oturup izlemek istiyoruz. Havalar soğuduğundan dolayı artık çıkamıyoruz, üşüyoruz.

Evimizden her gün buraya gelmek çok zor oluyor. Ondan dolayı ben de şehirdekiler gibi evimde oturup dersimi evden izlemek istiyorum. Köyümüzde şebeke sıkıntısı var.

Lütfen bizim sesimizi duyun. Kendinizi bizim yerimize koyun. Gelirken kanallar, köprüler, dereler, tilkiler, sahipsiz köpekler, her şey olabiliyor. Başımıza neler geleceğini tahmin edemiyoruz. Lütfen bizim sesimizi duyun."

