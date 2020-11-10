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EBA TV'de yarın hangi dersler var? İlk, ortaokul, lise ders saatleri
Uzaktan eğitim gören öğrenciler haftanın ilk gününde ekran karşısında ders takibini yaptılar. İşte ilkokul, ortaokul, lise için 11 Kasım ders program
GÜNDEM 10.11.2020, 17:20
Milli Eğitim Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırladığı ve son dönemde tüm Türkiye'de kullanılan bir uzaktan eğitim platformu EBA TV'de dersler devam ediyor.
Okulların pandemi sürecinde uzaktan eğitime devam etmesi nedeniyle canlı yayın üzerinden dersleri takip eden öğrenciler için 11 Kasım ders programı belli oldu.
Uzaktan eğitimde yeni hafta heyecanı dün itibariyle başlarken EBA TV'de 11 Kasım 2020 Çarşamba günü ders programı belli oldu.
EBA TV'de ders anlatımları yarın saat 09:00'dan saat 15:00'e kadar sürecek.
Ders tekrarları yine aynı gün içerisinde yayınlanacak ders tekrarları ise hafta sonu izlenebilecek.
TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarları 14:30’da başlayacak ve 19:30’da sona erecek. 31 Ağustos’ta ilk olarak ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli ders tekrarı yayınlanacak.
TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarları 14:30’da başlayacak ve 19:30’a kadar devam edecek..
Okulların pandemi sürecinde uzaktan eğitime devam etmesi nedeniyle canlı yayın üzerinden dersleri takip eden öğrenciler için 11 Kasım ders programı belli oldu.
Uzaktan eğitimde yeni hafta heyecanı dün itibariyle başlarken EBA TV'de 11 Kasım 2020 Çarşamba günü ders programı belli oldu.
EBA TV'de ders anlatımları yarın saat 09:00'dan saat 15:00'e kadar sürecek.
Ders tekrarları yine aynı gün içerisinde yayınlanacak ders tekrarları ise hafta sonu izlenebilecek.
TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarları 14:30’da başlayacak ve 19:30’da sona erecek. 31 Ağustos’ta ilk olarak ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli ders tekrarı yayınlanacak.
TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarları 14:30’da başlayacak ve 19:30’a kadar devam edecek..
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