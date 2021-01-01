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EBA TV’de yarın hangi dersler var? EBA TV 2 Ocak 2021 ders programı

Koronavirüs salgımı nedeniyle Türkiye’de uzaktan eğitim devam ediyor. EBA TV'de hafta sonu yani yarın ders tekrarları yapılacak ve dersler saat 10.00'da başlayacak.

GÜNDEM 01.01.2021, 15:53
EBA TV’de yarın hangi dersler var? EBA TV 2 Ocak 2021 ders programı
EBA TV'de hafta sonu canlı yayında ders yapılmayacak...
Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta  sonu da ders tekrarları olacak.
10:00  MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-1) 10:30  HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Evimizde Hayat (Kaynakları Verimli Kullanalım-1)11.00  HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Evimizde Hayat (Kaynakları Verimli Kullanalım-2)11:30  TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (R Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )12.00  TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (I Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )12:30  TÜRKÇE-2 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Kelime Dağarcığımızı Zenginleştirelim)13.00  TÜRKÇE-2 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Bilmeceler,Bulmacalar)13.30  MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Toplama ve Çıkarma İşlemi Gerektiren Problemler-1)14.00  MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Toplama ve Çıkarma İşlemi Gerektiren Problemler-2)14.30  HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Dengeli Beslenme)15.00  TÜRKÇE-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi)15.30  TÜRKÇE-3 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Üç Kardeş)16.00  MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (Çarpma İşlemleri-2)16.30  HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Evimizde Hayat (Harcama Yaparken)17.00  İNGİLİZCE-3 (Tekrar) 17.30  TÜRKÇE-4 (Tekrar) Erdemler (Tema Değerlendirme)18.00  MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi)18.30  FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Maddenin Özellikleri (Maddeyi Niteleyen Özellikler)19.00  SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) İnsanlar, Yerler ve Çevreler ( Hava Durumu)19.30  İNGİLİZCE-4 (Tekrar) My Day20.00  BİLİŞSEL BECERİLER (Tekrar) Sosyal Oyun Oynama20.30  TÜRKÇE (Tekrar) Ş Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma21.00  VELİ KUŞAĞI - BİZDEN (Tekrar) Muharrem KAŞITOĞLU
10.00  TÜRKÇE-5 Noktalama İşaretleri 10.20  MATEMATİK-5 Kesirlerle Toplama Çıkarma İşlemi Yapmayı Gerektiren Problemler Çözme 10.40  İNGİLİZCE-5 Health 11.00  TÜRKÇE-6 Anlatım Biçimleri / Söz Sanatları 11.20  MATEMATİK-6 Kesirlerle İşlem Yapmayı Gerektiren Problemler / Bölme İşlemi ile Kesir Kavramını İlişkilendirme 11.40  İNGİLİZCE-6 At the Fair 12.00  TÜRKÇE-7 Düşünceyi Geliştirme Yolları - Zarflar 12.20  MATEMATİK-7 Cebirsel İfadeler Soru Çözümü / I. Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma 12.40  İNGİLİZCE-7 Television 13.00  TÜRKÇE-8 Cümlenin Ögeleri 13.20  MATEMATİK-8 Bir Olaya Ait Olasılıkların Karşılaştırılması / Eşit Olasılığa Sahip Olayların Olasılığının Hesaplanması / (1/n) Kesin ve İmkansız Olay 13.40  İNGİLİZCE-8 The Internet 14.00  TÜRKÇE-5 (Tekrar) Noktalama İşaretleri 14.20  MATEMATİK-5 (Tekrar) Kesirlerle Toplama Çıkarma İşlemi Yapmayı Gerektiren Problemler Çözme 14.40  İNGİLİZCE-5 (Tekrar) Health 15.00  TÜRKÇE-6 (Tekrar) Anlatım Biçimleri / Söz Sanatları 15.20  MATEMATİK-6 (Tekrar) Kesirlerle İşlem Yapmayı Gerektiren Problemler / Bölme İşlemi ile Kesir Kavramını İlişkilendirme 15.40  İNGİLİZCE-6 (Tekrar) At the Fair 16.00  TÜRKÇE-7 (Tekrar) Düşünceyi Geliştirme Yolları - Zarflar 16.20  MATEMATİK-7 (Tekrar) Cebirsel İfadeler Soru Çözümü / I. Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma 16.40  İNGİLİZCE-7 (Tekrar) Television 17.00  TÜRKÇE-8 (Tekrar) Cümlenin Ögeleri 17.20  MATEMATİK-8 (Tekrar) Bir Olaya Ait Olasılıkların Karşılaştırılması / Eşit Olasılığa Sahip Olayların Olasılığının Hesaplanması / (1/n) Kesin ve İmkansız Olay 17.40 İNGİLİZCE-8 (Tekrar) The Internet
10.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Türk Halk Edebiyatı Masal Örnekleri, Doğu Edebiyatından Bir Masal 10.30 TARİH-9 Orta Çağ’da Dünya 10.40 FİZİK-9 Newton’un Hareket Kanunları 11.00 COĞRAFYA-9 Harita Türleri- Haritacılık Tarihi Coğrafi Bilgi Sistemleri-Uzaktan Algılama Mekansal Verilerin Haritaya Aktarımı 11.10 MATEMATİK-9 Üslü İfadeler Ve Denklemler 11.20 İNGİLİZCE-9 Inspriational People (Part A) 11.30 BİYOLOJİ-9 Hücre Teorisi ve Prokaryot Hücre 11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 Ünite Değerlendirmesi 12.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Divan Şiirinden İki Gazel Örneği, Divan Şiirinden Bir Kaside Örneği 12.10 MATEMATİK-10 Polinom Kavramı Ve Polinomlarla İşlemler 12.30 TARİH-10 Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 12.40 FİZİK-10 Kaldırma Kuvveti 12.50 FELSEFE-10 Öğrencilerin Hikâye, Roman, Kısa Film Veya Belgesellerden Birinde İşlenen Konuyu Varlık Felsefesi Açısından Değerlendirmeleri 13.00 COĞRAFYA-10 Dünya’da Su Kaynakları 13.10 KİMYA-10 Homojen ve Heterojen Karışımlar 13.20 İNGİLİZCE-10 Travel (Part A) 13.30 BİYOLOJİ-10 Monohibrit ve Dihibrit Çaprazlama 13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 Kur’an’dan Mesajlar: Âl-İ İmrân Suresi 159. Ayet 14.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Tamlamalar 14.20 MATEMATİK-12 Ebob-Ekok 14.40 TARİH Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 15.00 FİZİK-12 Isı, Sıcaklık 15.20 COĞRAFYA-12 Atmosfer ve Sıcaklık 15.30 KİMYA-12 Zayıf Etkileşimler ve Maddedeki Değişimler 16.00 BİYOLOJİ-12 Hücre Zarından Madde Geçişleri 16.20 Geometri/Problemler Yaş Problemleri 16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Allah İnsan İlişkisi 16.50 FELSEFE-12 Felsefenin Ortaya Çıkışı/ Mö. 6. Yy- Ms 2. Yy Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Türk Halk Edebiyatı Masal Örnekleri, Doğu Edebiyatından Bir Masal 17.10 MATEMATİK-9 (Tekrar) Üslü İfadeler Ve Denklemler 17.30 TARİH-9 (Tekrar) Orta Çağ’da Dünya 17.40 FİZİK-9 (Tekrar) Newton’un Hareket Kanunları 18.00 COĞRAFYA-9 (Tekrar) Harita Türleri- Haritacılık Tarihi Coğrafi Bilgi Sistemleri-Uzaktan Algılama Mekansal Verilerin Haritaya Aktarımı 18.10 KİMYA-9 (Tekrar) Güçlü Etkileşimler-İyonik Bağ 18.20 İNGİLİZCE-9 (Tekrar) Inspriational People (Part A) 18.30 BİYOLOJİ-9 (Tekrar) Hücre Teorisi ve Prokaryot Hücre 18.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) Ünite Değerlendirmesi 19.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Divan Şiirinden İki Gazel Örneği, Divan Şiirinden Bir Kaside Örneği 19.10 MATEMATİK-10 (Tekrar) Polinom Kavramı Ve Polinomlarla İşlemler 19.30 TARİH-10 (Tekrar) Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 19.40 FİZİK-10 (Tekrar) Kaldırma Kuvveti 19.50 FELSEFE-10 (Tekrar) Öğrencilerin Hikâye, Roman, Kısa Film Veya Belgesellerden Birinde İşlenen Konuyu Varlık Felsefesi Açısından Değerlendirmeleri 20.00 COĞRAFYA-10 (Tekrar) Dünya’da Su Kaynakları 20.10 KİMYA-10 (Tekrar) Homojen ve Heterojen Karışımlar 20.20 İNGİLİZCE-10 (Tekrar) Travel (Part A) 20.30 BİYOLOJİ-10 (Tekrar) Monohibrit ve Dihibrit Çaprazlama 20.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) Kur’an’dan Mesajlar: Âl-İ İmrân Suresi 159. Ayet 21.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Tamlamalar 21.20 MATEMATİK-12 (Tekrar) Ebob-Ekok 21.40 TARİH (Tekrar) Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 22.00 FİZİK-12 (Tekrar) Isı, Sıcaklık 22.20 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Atmosfer ve Sıcaklık 22.30 KİMYA-12 (Tekrar) Zayıf Etkileşimler ve Maddedeki Değişimler 23.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Hücre Zarından Madde Geçişleri 23.20 Geometri/Problemler (Tekrar) Yaş Problemleri 23.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Allah İnsan İlişkisi 23.50 FELSEFE-12 (Tekrar) Felsefenin Ortaya Çıkışı/ Mö. 6. Yy- Ms 2. Yy Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri
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