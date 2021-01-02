EBA TV’de hafta sonu ders programı? EBA TV 2 Ocak 2021 ders programı

Resmi tatil kapsamında yer alan 1 Ocak Cuma günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV'de ders yapılmamıştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim online olarak devam ediyor.

Peki EBA TV hafta sonu programı nedir?

EBA TV hafta sonu yayın akışında hangi dersler olacak?



10.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Evimizde Hayat (Kaynakları Verimli Kullanalım-1)11.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Evimizde Hayat (Kaynakları Verimli Kullanalım-2)11.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (R Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )12.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (I Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )12.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Kelime Dağarcığımızı Zenginleştirelim)13.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Bilmeceler,Bulmacalar)13.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Toplama ve Çıkarma İşlemi Gerektiren Problemler-1)14.00 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Toplama ve Çıkarma İşlemi Gerektiren Problemler-2)14.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Dengeli Beslenme)15.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi)15.30 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Üç Kardeş)16.00 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (Çarpma İşlemleri-2)16.30 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Evimizde Hayat (Harcama Yaparken)17.00 İNGİLİZCE-3 (Tekrar) 17.30 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Erdemler (Tema Değerlendirme)18.00 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi)18.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Maddenin Özellikleri (Maddeyi Niteleyen Özellikler)19.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) İnsanlar, Yerler ve Çevreler ( Hava Durumu)19.30 İNGİLİZCE-4 (Tekrar) My Day 20.00 BİLİŞSEL BECERİLER (Tekrar) Sosyal Oyun Oynama20.30 TÜRKÇE (Tekrar) Ş Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma21.00 VELİ KUŞAĞI - BİZDEN (Tekrar) Muharrem KAŞITOĞLU

