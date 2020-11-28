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EBA TV'de hafta sonu canlı yayın var mı! 28 Kasım EBA TV ders programı
Koronavirüsü nedeniyle Türkiye’de uzaktan eğitim devam ediyor. EBA TV'de hafta sonu ders tekrarları yapılacak ve dersler saat 10.00'da başlayacak.
GÜNDEM 28.11.2020, 11:04
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EBA TV'de hafta sonu canlı yayında ders yapılmayacak...
Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da ders tekrarları olacak.
TRT EBA'nın ilkokul, ortaokul ve lise derslerinin tekrar yayınlarını aşağıdaki linklerden izleyebilirsiniz...
Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da ders tekrarları olacak.
TRT EBA'nın ilkokul, ortaokul ve lise derslerinin tekrar yayınlarını aşağıdaki linklerden izleyebilirsiniz...
28°
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Namaz Vakti 28 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|20
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Galatasaray
|9
|17
|4. Gaziantep FK
|9
|14
|5. Karagümrük
|9
|13
|6. Başakşehir
|9
|13
|7. Beşiktaş
|8
|13
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Rizespor
|8
|12
|10. Kasımpaşa
|9
|12
|11. Hatayspor
|7
|12
|12. Trabzonspor
|10
|12
|13. Göztepe
|8
|11
|14. Malatyaspor
|8
|11
|15. Sivasspor
|8
|9
|16. Antalyaspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|8
|8
|18. Kayserispor
|8
|7
|19. Gençlerbirliği
|8
|5
|20. Denizlispor
|8
|5
|21. Ankaragücü
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|10
|20
|2. Adana Demirspor
|9
|18
|3. Ankara Keçiörengücü
|10
|18
|4. Tuzlaspor
|9
|18
|5. İstanbulspor
|9
|17
|6. Samsunspor
|10
|17
|7. Giresunspor
|9
|15
|8. Bursaspor
|10
|14
|9. Balıkesirspor
|10
|14
|10. Altay
|8
|13
|11. Akhisar Bld.Spor
|10
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Ümraniye
|10
|10
|14. Bandırmaspor
|10
|8
|15. Boluspor
|10
|7
|16. Menemen Belediyespor
|8
|6
|17. Ankaraspor
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|9
|20
|2. Liverpool
|9
|20
|3. Chelsea
|9
|18
|4. Leicester City
|9
|18
|5. Southampton
|9
|17
|6. Everton
|9
|16
|7. Aston Villa
|8
|15
|8. West Ham
|9
|14
|9. Wolverhampton
|9
|14
|10. Newcastle
|10
|14
|11. M. United
|8
|13
|12. Arsenal
|9
|13
|13. Crystal Palace
|10
|13
|14. Man City
|8
|12
|15. Leeds United
|9
|11
|16. Brighton
|9
|9
|17. Burnley
|8
|5
|18. Fulham
|9
|4
|19. West Bromwich
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|23
|2. Atletico Madrid
|8
|20
|3. Villarreal
|10
|19
|4. Real Madrid
|9
|17
|5. Cádiz
|10
|14
|6. Granada
|9
|14
|7. Sevilla
|8
|13
|8. Athletic Bilbao
|9
|12
|9. Valencia
|10
|12
|10. Elche
|8
|12
|11. Getafe
|9
|12
|12. Real Betis
|10
|12
|13. Barcelona
|8
|11
|14. Osasuna
|9
|11
|15. Deportivo Alaves
|10
|10
|16. Eibar
|10
|10
|17. Real Valladolid
|11
|10
|18. Levante
|10
|8
|19. Huesca
|10
|7
|20. Celta de Vigo
|10
|7
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