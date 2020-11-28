EBA TV'de hafta sonu canlı yayın var mı! 28 Kasım EBA TV ders programı

EBA TV'de hafta sonu canlı yayında ders yapılmayacak...

Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da ders tekrarları olacak.





TRT EBA'nın ilkokul, ortaokul ve lise derslerinin tekrar yayınlarını aşağıdaki linklerden izleyebilirsiniz...



