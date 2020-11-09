EBA TV'de bugün hangi dersler var? İşte haftalık ders programı

EBA yani eğitim bilişim ağı Milli Eğitim Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırladığı ve son dönemde tüm Türkiye'de kullanılan bir uzaktan eğitim platformu

Okulların pandemi sürecinde kapalı olması nedeniyle canlı yayın üzerinden dersleri takip eden öğrenciler için EBA TV'de yeni haftanın ders programı belli oldu.

Yeni haftanın ders programı yayınlanırken öğrenciler bir yandan da EBA TV üzerinden derslerini takip etmeye çalışıyor.



Uzaktan eğitimde yeni hafta heyecanı bugün itibariyle başlarken EBA TV'de de yeni haftanın ders programı belli oldu.

EBA TV'de ders anlatımları bugün saat 09:00'dan saat 15:00'e kadar sürecek.

Ders tekrarları yine aynı gün içerisinde yayınlanacak ders tekrarları ise hafta sonu izlenebilecek.



Aşağıdaki linklere tıklayarak ilkokul ortaokul ve lise sınıfları için haftanın ders programlarına erişebilirsiniz.



EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanalda uzaktan eğitim verilmektedir.



TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarları 14:30’da başlayacak ve 19:30’da sona erecek. 31 Ağustos’ta ilk olarak ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli ders tekrarı yayınlanacak.



TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarları 14:30’da başlayacak ve 19:30’a kadar devam edecek..



