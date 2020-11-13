EBA TV'de bugün hangi dersler var? EBA TV'de hafta sonu ders var mı?

Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı bir uzaktan eğitim platformu olan EBA TV'de Cuma günü işlenecek derslerle ilgili ders programı belli oldu.



EBA TV’de cumartesi ve pazar günleri ders işlenmemektedir. Canlı yayınlar yalnızca hafta içi yayın yapılmaktadır. Ancak ders tekrarlarını seyretmeniz mümkün.

Öğrenciler bilgisayar ve cep telefonları ile internet üzerinden öğrenci şifrelerini girerek EBA TV'de yayınlanan dersleri takip edebiliyorlar.



Koronavirüs nedeniyle canlı yayın üzerinden dersleri takip eden öğrenciler için bugüne ait ders programı belli oldu.



EBA TV'de ders anlatımları bugün saat 09:00'dan saat 15:00'e kadar sürecek.





UZAKTAN EĞİTİM VİDEOLARININ TEKRARI OLACAK MI?

Evet, uzaktan eğitim videolarının tekrarı sitede var. Dersleri tekrar izlemek isteyen öğrenciler ders videoların EBA TV'den ya da 'meb.gov.tr' üzerinden izleyebilecekler.

Hem ders saatlerini, hem etkinlik kuşağını hem de tekrar saatlerini takip edebilirsiniz.

Eğer belirtilen saatte yayını kaçırırsanız tekrarını izleme olanağı mevcut.



