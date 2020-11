EBA TV’de bugün hangi dersler var? EBA TV’de 30 Kasım ders programı

TRT EBA TV canlı yayını devam ediyor.

30 Kasım 2020 Pazartesi canlı ders anlatımlarında bugün ilkokul ortaokul ve lise öğrencileri ekran başında olacaklar.

TRT EBA TV haftanın ilkokul, lise, ortaokul ders programı nasıl olacak?.

İlkokul, Lise, Ortaokul öğrencilerini 'Uzaktan Eğitim'de hangi dersler bekliyor.

TRT EBA TV'de. bugün hangi dersler olacak?

İşte 30 Kasım 2020 Pazartesi 'Uzaktan Eğitim' TRT EBA TV Lise, İlkokul, Ortaokul, kanalları canlı yayını, videoları, internet linkleri...



Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kabusu nedeniyle Türkiye dahil birçok ülke tedbir amaçlı ülke genelinde eğitime ara verirken, öğrencilerin öğrenim hayatlarına devam edebilmeleri için uzaktan eğitim sistemine geçiş yaptı.

TRT Eba TV İlkokul'da ilkokul öğrencileri için Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce dersleri veriliyor.

Kanalda yayınlanan her ders 20 dakika devam edecek ve bunun akabinde 10'ar dakikalık etkinlik kuşakları yayınlanacak.

Eba TV İlkokul'da dersler 09:00'da başlayacak ve 13:30'a kadar devam edecek.

Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için ise saat 13:30 ile 17:30 ve 17:30 - 21:30 saatleri arasında tekrar yayınları olacak.



TRT Eba TV Ortaokul'da ortaokul öğrencileri için Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce canlı ders yayınları sürerken ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri veriliyor.

Kanalda yayınlanan her ders 20 dakika devam edecek ve bunun akabinde 10'ar dakikalık etkinlik kuşakları yayınlanacak.

Eba TV Ortaokul'da dersler 09:00'da başlayacak ve 13:30'a kadar devam edecek.

Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için ise saat 13:30 ile 17:30 ve 17:30 - 21:30 saatleri arasında tekrar yayınları olacak.



TRT Eba TV Lise'de lise öğrencileri için tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.

Kanalda yayınlanan her ders 20 dakika devam edecek ve bunun akabinde 10'ar dakikalık etkinlik kuşakları yayınlanacak.

Eba TV Lise'de dersler 09:00'da başlayacak ve 13:30'a kadar devam edecek.

Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için ise saat 13:30 ile 17:30 ve 17:30 - 21:30 saatleri arasında tekrar yayınları olacak.



TRT EBA'nın ilkokul, ortaokul ve lise derslerinin tekrar yayınlarını aşağıdaki linklerden izleyebilirsiniz...