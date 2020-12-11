EBA TV’de bugün hangi dersler var? EBA TV’de 12 Aralık ders programı

Millî Eğitim Bakanlığı ve TRT ortaklığıyla sürdürülen EBA TV'de dersler devam ediyor!

EBA TV'de 12 Aralık 2020 tarihli ilkokuli ortaokul, lise canlı ders saatleri ve programı da belli oldu

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA TV'de canlı ders saatlerini ve programını sorguluyor.



İşte 11 Aralık 2020 Cuma 'Uzaktan Eğitim' TRT EBA TV programı ve Lise, İlkokul, Ortaokul, kanalları canlı yayını, videoları, internet linkleri...



TRT EBA TV İlkokul'da ilkokul öğrencileri için Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce dersleri veriliyor.

Kanalda yayınlanan her ders 20 dakika devam edecek ve bunun akabinde 10'ar dakikalık etkinlik kuşakları yayınlanacak.

EBA TV İlkokul'da dersler 09:00'da başlayacak ve 13:30'a kadar devam edecek.

Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için ise saat 13:30 ile 17:30 ve 17:30 - 21:30 saatleri arasında tekrar yayınları olacak



TRT EBA TV Ortaokul'da ortaokul öğrencileri için Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce canlı ders yayınları sürerken ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri veriliyor.

Kanalda yayınlanan her ders 20 dakika devam edecek ve bunun akabinde 10'ar dakikalık etkinlik kuşakları yayınlanacak.

EBA TV Ortaokul'da dersler 09:00'da başlayacak ve 13:30'a kadar devam edecek.

Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için ise saat 13:30 ile 17:30 ve 17:30 - 21:30 saatleri arasında tekrar yayınları olacak.



TRT EBA TV Lise'de lise öğrencileri için tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.

Kanalda yayınlanan her ders 20 dakika devam edecek ve bunun akabinde 10'ar dakikalık etkinlik kuşakları yayınlanacak.

EBA TV Lise'de dersler 09:00'da başlayacak ve 13:30'a kadar devam edecek.

Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için ise saat 13:30 ile 17:30 ve 17:30 - 21:30 saatleri arasında tekrar yayınları olacak.



TRT EBA'nın ilkokul, ortaokul ve lise derslerinin tekrar yayınlarını aşağıdaki linklerden izleyebilirsiniz...



