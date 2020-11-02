EBA TV’de bugün hangi dersler var? EBA TV yeni haftanın ders programı

Koronavirüs nedeniyle okullar bir süredir kapalı. Bununla birlikte öğrenciler derslerinden geri kalmaması için eğitim EBA TV canlı yayın üzerinden ve eba.gov.tr adresi üzerinden devam ediyor.

Uzaktan eğitimde yeni hafta heyecanı bugün itibariyle başlarken EBA TV'de de yeni haftanın ders programı belli oldu.

EBA TV'de ders anlatımları bugün saat 09:00'dan saat 15:00'e kadar sürecek.

Ders tekrarları yine aynı gün içerisinde yayınlanıyor.

Ders tekrarları hafta sonu da izlenebiliyor...





Aşağıdaki linklere tıklayarak ilkokul ortaokul ve lise sınıfları için haftanın ders programlarına erişebilirsiniz.



TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarları 14:30’da başlayacak ve 19:30’da sona erecek. 31 Ağustos’ta ilk olarak ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli ders tekrarı yayınlanacak.



TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarları 14:30’da başlayacak ve 19:30’a kadar devam edecek..



Lise ders tekrarları saat 15:30’da başlayacak ve 21:30’a kadar devam edecek. Ders tekrarları da 9. sınıf dersleri ile başlayacak. Son üç der 9-10-11 ve 12. sınıflar için ortak olacak



