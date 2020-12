EBA TV’de bugün hangi dersler var? EBA TV 24 Aralık ders programı

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyada 5.5 milyondan fazla kişiye bulaşan yeni tip koronavirüsün en çok etkilediği alanlardan biri de eğitim ve öğretim oldu.

Salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bütün okullar kapatıldı. Çok kısa bir sürede Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA-TV üzerinden yayınlar başlatıldı.

Ve halen bu yayınlar aksamadan devam etmekte.

Öte yandan son alınan tedbirler kapsamında eğitim ve öğretim 4 Ocak tarihine kadar uzaktan devam edecek.

Dersler TRT EBA kanalları olmak üzere, canlı sınıf uygulamaları, EBA TV internet platformu, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülecek.

EBA TV'de 24 Aralık 2020 Perşembe tarihli ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders saatleri ve programı da belli oldu.

EBA TV'de derslere katılım sağlayacak olan öğrenciler, sabah 09.00 ila öğlen 13:30 arasında derslerini görmeye devam edecek.

Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için ise saat 13:30 ile 17:30 ve 17:30 - 21:30 saatleri arasında tekrar yayınları olacak.

23 Aralık 2020 Çarşamba 'Uzaktan Eğitim' TRT EBA TV programı ve Lise, İlkokul, Ortaokul, kanalları canlı yayını, videoları, internet linkleri.

TRT EBA TV ilkokulda ilkokul öğrencileri için Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce dersleri veriliyor.

Kanalda yayınlanan her ders 20 dakika devam edecek ve bunun akabinde 10'ar dakikalık etkinlik kuşakları yayınlanacak.

EBA TV ilkokulda dersler 09:00'da başlayacak ve 13:30'a kadar devam edecek.

TRT EBA TV Ortaokulda ortaokul öğrencileri için Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce canlı ders yayınları sürerken ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri veriliyor.

Kanalda yayınlanan her ders 20 dakika devam edecek ve bunun akabinde 10'ar dakikalık etkinlik kuşakları yayınlanacak.

EBA TV Ortaokulda dersler 09:00'da başlayacak ve 13:30'a kadar devam edecek.

TRT EBA TV Lisede lise öğrencileri için tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.

Kanalda yayınlanan her ders 20 dakika devam edecek ve bunun akabinde 10'ar dakikalık etkinlik kuşakları yayınlanacak.

EBA TV Lisede dersler 09:00'da başlayacak ve 13:30'a kadar devam edecek.

