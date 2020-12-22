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EBA TV’de bugün hangi dersler var? EBA TV 22 Aralık ders programı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim amacıyla açılan EBA TV'de dersler devam ediyor. EBA TV'de bugün hangi dersler var? 22 Aralık 2020 EBA TV canlı yayın linkleri ve ders programı...

GÜNDEM 22.12.2020, 10:25
EBA TV’de bugün hangi dersler var? EBA TV 22 Aralık ders programı
2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesinin ardından koronavirüs önlemleri kapsamında yüz yüze eğitime yıl sonuna kadar ara verildi.
Bu nedenle eğitim ve öğretim 4 Ocak tarihine kadar uzaktan devam edecek.
Dersler TRT EBA kanalları olmak üzere, canlı sınıf uygulamaları, EBA TV internet platformu, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülecek.
EBA TV'de 22 Aralık 2020 tarihli ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders saatleri ve programı da belli oldu
 İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA TV'de canlı ders saatlerini ve programını sorguluyor. 
Derslere katılım sağlayacak olan öğrenciler, sabah 09.00 ila öğlen 13:30 arasında derslerini görmeye devam edecek.

Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için ise saat 13:30 ile 17:30 ve 17:30 - 21:30 saatleri arasında tekrar yayınları olacak.

 22 Aralık 2020 Salı 'Uzaktan Eğitim' TRT EBA TV programı ve Lise, İlkokul, Ortaokul, kanalları canlı yayını, videoları, internet linkleri...

TRT EBA TV İlkokul'da ilkokul öğrencileri için  Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce dersleri veriliyor.
Kanalda yayınlanan her ders 20 dakika devam edecek ve bunun akabinde 10'ar dakikalık etkinlik kuşakları yayınlanacak.
EBA TV İlkokul'da dersler 09:00'da başlayacak ve 13:30'a kadar devam edecek.
Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için ise saat 13:30 ile 17:30 ve 17:30 - 21:30 saatleri arasında tekrar yayınları olacak

TRT EBA TV Ortaokul'da ortaokul öğrencileri için Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce canlı ders yayınları sürerken ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri veriliyor.
Kanalda yayınlanan her ders 20 dakika devam edecek ve bunun akabinde 10'ar dakikalık etkinlik kuşakları yayınlanacak.
EBA TV Ortaokul'da dersler 09:00'da başlayacak ve 13:30'a kadar devam edecek.
Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için ise saat 13:30 ile 17:30 ve 17:30 - 21:30 saatleri arasında tekrar yayınları olacak.

TRT EBA TV Lise'de lise öğrencileri için tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.
Kanalda yayınlanan her ders 20 dakika devam edecek ve bunun akabinde 10'ar dakikalık etkinlik kuşakları yayınlanacak.
EBA TV Lise'de dersler 09:00'da başlayacak ve 13:30'a kadar devam edecek.
Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için ise saat 13:30 ile 17:30 ve 17:30 - 21:30 saatleri arasında tekrar yayınları olacak.

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