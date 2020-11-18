EBA TV'de bugün hangi dersler var? EBA TV 18 Kasım 2020 ders tekrarı

Yeni eğitim-öğretim yılı koronavirüs gölgesi altında ara tatile girerken dün flaş bir gelişme yaşandı.

81 ilimizi kapsayan sokağa çıkma yasakları geri döndü.

Hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

Tatil nedeniyle EBA TV canlı yayın dersleri de durdu.

EBA TV aracılığıyla öğrenciler ders tekrarlarını izleyebiliyor.







Ara tatil nedeniyle tekrar ders programlarına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.



