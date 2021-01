EBA TV’de bugün hangi dersler var? EBA TV 13 Ocak 2021 ders programı

EBA TV'de yeni günün ders programı öğrenciler tarafından merak ediliyordu.

Milli Eğitim Bakanlığı 13 Ocak 2021 uzaktan eğitim dersleri için ders programını paylaştı.

Yeni günün ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders saatlerinde bugün okul öncesi sınıfların programı saat 08:00'de başlayacak 09:00'da sona erecek.

İlk, orta ve lise öğrencileri ise dersler sabah 09.00 ila öğlen 13:30 arasında işlenecek

Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için ise saat 13:30 ile 17:30 ve 17:30 - 21:30 saatleri arasında tekrar yayınları olacak.



13 Ocak 2021 Çarşamba 'Uzaktan Eğitim' TRT EBA TV programı ve Lise, İlkokul, Ortaokul, kanalları canlı yayını, videoları, internet linkleri.



TRT EBA TV ilkokulda ilkokul öğrencileri için Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce dersleri veriliyor.

Kanalda yayınlanan her ders 20 dakika devam edecek ve bunun akabinde 10'ar dakikalık etkinlik kuşakları yayınlanacak.

EBA TV ilkokulda dersler 09:00'da başlayacak ve 13:30'a kadar devam edecek.

Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için ise saat 13:30 ile 17:30 ve 17:30 - 21:30 saatleri arasında tekrar yayınları olacak



TRT EBA TV Ortaokulda ortaokul öğrencileri için Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce canlı ders yayınları sürerken ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri veriliyor.

Kanalda yayınlanan her ders 20 dakika devam edecek ve bunun akabinde 10'ar dakikalık etkinlik kuşakları yayınlanacak.

EBA TV Ortaokulda dersler 09:00'da başlayacak ve 13:30'a kadar devam edecek.

Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için ise saat 13:30 ile 17:30 ve 17:30 - 21:30 saatleri arasında tekrar yayınları olacak.



TRT EBA TV Lisede lise öğrencileri için tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.

Kanalda yayınlanan her ders 20 dakika devam edecek ve bunun akabinde 10'ar dakikalık etkinlik kuşakları yayınlanacak.

EBA TV Lisede dersler 09:00'da başlayacak ve 13:30'a kadar devam edecek.

Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için ise saat 13:30 ile 17:30 ve 17:30 - 21:30 saatleri arasında tekrar yayınları olacak.