EBA TV’de bugün hangi dersler var? 18 Aralık EBA TV ders programı

Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT ortaklığıyla sürdürülen EBA TV'de dersler devam ediyor!

EBA TV'de 18 Aralık Cuma ilkokul, ortaokul, lise canlı ders saatleri ve programı da belli oldu

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA TV'de canlı ders saatlerini ve programını sorguluyor.

İşte 18 Aralık 2020 Cuma 'Uzaktan Eğitim' TRT EBA TV programı ve Lise, İlkokul, Ortaokul, kanalları canlı yayını, videoları, internet linkleri...

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Aile (Oyun, Türkçe, Matematik ve Müzik Etkinlikleri) 09.00 SOSYAL BİLGİLER-4 İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Yer Tarifi Yapalım-2) 09.30 FEN BİLİMLERİ-4 Kuvvetin Etkileri/ Fiziksel Olaylar (Mıknatısın Özellikleri) 10.00 İNGİLİZCE-3 Feelings 10.30 TÜRKÇE-3 Erdemler (Tema Değerlendirme Çalışması) 11.00 İNGİLİZCE-2 Numbers 11.30 HAYAT BİLGİSİ-2 Evimizde Hayat (İstek ve İhtiyaçları Sıralama-1) 12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (Y, y) 12.30 TÜRKÇE-1 Okuyorum Yazıyorum (Y Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-1) 13.00 HAYAT BİLGİSİ-1 Evimizde Hayat (Evimizin Yeri-1) 13.30 BİLİŞSEL BECERİLER Tehlikeli Durumlardan Kaçınma 14.00 TÜRK İŞARET DİLİ Vücudumuz, Sayılar, Günler, Aylar, Mevsimler ile İlgili Diyaloglar 14.30 1-2-3-4 TBA TBA Kuşağı 15.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Yer Tarifi Yapalım-2) 15.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Kuvvetin Etkileri/ Fiziksel Olaylar (Mıknatısın Özellikleri) 16.00 İNGİLİZCE-3 (Tekrar) Feelings 16.30 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Erdemler (Tema Değerlendirme Çalışması) 17.00 İNGİLİZCE-2 (Tekrar) Numbers 17.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Evimizde Hayat (İstek ve İhtiyaçları Sıralama-1) 18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (Y, y) 18.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (Y Harfini Öğreniyorum-1) 19.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Evimizde Hayat (Evimizin Yeri-1) 19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Aile (Oyun, Türkçe, Matematik ve Müzik Etkinlikleri) 20.30 VELİ KUŞAĞI - BİZDEN İnanç AYAR 21.00 BİLİŞSEL BECERİLER (Tekrar) Tehlikeli Durumlardan Kaçınma 21.30 TÜRK İŞARET DİLİ (Tekrar) Vücudumuz, Sayılar, Günler, Aylar, Mevsimler ile İlgili Diyaloglar 22.00 1-2-3-4 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı

09.00 İNGİLİZCE-5 Tour Around the World (Unit 4) 09.30 FEN BİLİMLERİ-5 Sürtünme Kuvveti 10.00 İNGİLİZCE-6 Tour Around the World (Unit 4) 10.30 FEN BİLİMLERİ-6 Kuvvet ve Hareket 11.00 İNGİLİZCE-7 Tour Around the World (Unit 4) 11.30 FEN BİLİMLERİ-7 Kuvvet ve Enerji 12.00 İNGİLİZCE-8 Tour Around the World (Unit 4) 12.30 FEN BİLİMLERİ-8 Basınç - Ünite Tekrarı 13.00 TBA TBA Kuşağı 13.30 BECERİ ÖĞRETİMİ Geleneksel Müzikli Çocuk Oyunları Oynama 14.00 TÜRK İŞARET DİLİ Vücudumuz, Sayılar, Günler, Aylar, Mevsimler 14.30 KUR'AN-I KERİM Kur'an Öğreniyorum-12 15.00 İNGİLİZCE-5 (Tekrar) Tour Around the World (Unit 4) 15.30 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Sürtünme Kuvveti 16.00 İNGİLİZCE-6 (Tekrar) Tour Around the World (Unit 4) 16.30 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Kuvvet ve Hareket 17.00 İNGİLİZCE-7 (Tekrar) Tour Around the World (Unit 4) 17.30 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Kuvvet ve Enerji 18.00 İNGİLİZCE-8 (Tekrar) Tour Around the World (Unit 4) 18.30 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Basınç - Ünite Tekrarı 19.00 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı 19.30 BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar) Geleneksel Müzikli Çocuk Oyunları Oynama 20.00 TÜRK İŞARET DİLİ (Tekrar) Vücudumuz, Sayılar, Günler, Aylar, Mevsimler20.30 KUR'AN-I KERİM (Tekrar) Kur'an Öğreniyorum-12 21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN İnanç AYAR

00.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 (Tekrar) Merkezi Sinir Sistemi00.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 (Tekrar) Değişken ve Sabit Tanımlama09.00 BİYOLOJİ-9 Sağlıklı Beslenme 09.30 İNGİLİZCE-9 Human in Nature-Workbook 10.00 BİYOLOJİ-10 Monohibrit-Dihibrit Çaprazlama 10.30 FELSEFE-10 Felsefi Bir Metin Üzerinden Varlık Türlerinin Sınıflandırılması 11.00 İNGİLİZCE-10 Traditions-Workbook 11.30 BİYOLOJİ-11 Sindirim Sistemi - I 12.00 FELSEFE-11 MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Filozofları ( İbn Rüşd) 12.30 İNGİLİZCE-11 What a Life! - Workbook 13.00 BİYOLOJİ-12 Fotosentez Reaksiyonları - II 13.30 İNGİLİZCE-12 Preparation For the University Entrance Exam - Part 8 14.00 ARAPÇA-10 Beş Vakit Namaz 1 14.30 MESLEKİ ARAPÇA-11 "Nüzul Sebebleri Okuma Parçası, Kelimeler ve Kavramlar, İzafet İsim Tamlaması, Kelimeler ve Kavramlar" 15.00 MESLEKİ ARAPÇA-12 Hz Musa ve Firavun Kıssası, Sülasi Mezid Südasi Fiiller 15.30 MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ 9 Otonom Teknolojileri 16.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 Hastanın Genel Durum Değişiklikleri-Yaşam Bulguları 16.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 Nokta Vuruşlu, Mürekkep Püskürtmeli ve Çok Fonksiyonlu Yazıcılar 17.00 BİYOLOJİ-9 (Tekrar) Sağlıklı Beslenme 17.30 İNGİLİZCE-9 (Tekrar) Human in Nature-Workbook 18.00 BİYOLOJİ-10 (Tekrar) Monohibrit-Dihibrit Çaprazlama 18.30 FELSEFE-10 (Tekrar) Felsefi Bir Metin Üzerinden Varlık Türlerinin Sınıflandırılması 19.00 İNGİLİZCE-10 (Tekrar) Traditions-Workbook 19.30 BİYOLOJİ-11 (Tekrar) Sindirim Sistemi - I 20.00 FELSEFE-11 (Tekrar) MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi ( İbn Rüşd) 20.30 İNGİLİZCE-11 (Tekrar) What a Life! - Workbook 21.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Fotosentez Reaksiyonları - II 21.30 İNGİLİZCE-12 (Tekrar) Preparation For the University Entrance Exam - Part 8 22.00 ARAPÇA-10 (Tekrar) Beş Vakit Namaz 1 22.30 MESLEKİ ARAPÇA-11 (Tekrar) "Nüzul Sebebleri Okuma Parçası, Kelimeler ve Kavramlar, İzafet İsim Tamlaması, Kelimeler ve Kavramlar" 23.00 MESLEKİ ARAPÇA-12 (Tekrar) Hz Musa ve Firavun Kıssası Okuma Parçası, Sülasi Mezid Südasi Fiiller 23.30 MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ 9 (Tekrar) Otonom Teknolojileri