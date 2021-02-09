EBA TV'de bugün hangi dersler olacak? 9 Şubat EBA TV ders programı
Uzaktan eğitim platformu EBA TV üzerinden dersler devam ediyor.. EBA TV'de bugün hangi dersler olacak? İşte 9 Şubat 2021 EBA ders programı...
GÜNDEM 09.02.2021, 07:02
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Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretimde ara yıl tatili devam ediyor.
Sömestr döneminde EBA TV ile canlı yayınlar sona erdi. Ancak ilk dönem derslerinin tekrar uzaktan eğitim platformu EBA'da devam ediyor.
Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
15 Şubat'tan itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek. Bununla birlikte EBA TV'de dersler canlı yayınla devam edecek.
EBA TV 9 Şubat 2021 Salı gününün ders programı belli oldu.
Sömestr döneminde EBA TV ile canlı yayınlar sona erdi. Ancak ilk dönem derslerinin tekrar uzaktan eğitim platformu EBA'da devam ediyor.
Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
15 Şubat'tan itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek. Bununla birlikte EBA TV'de dersler canlı yayınla devam edecek.
EBA TV 9 Şubat 2021 Salı gününün ders programı belli oldu.
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|P
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|20
|44
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|20
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Tuzlaspor
|20
|36
|6. Altay
|20
|35
|7. Ankara Keçiörengücü
|20
|34
|8. Altınordu
|20
|34
|9. Bursaspor
|20
|30
|10. Bandırmaspor
|20
|27
|11. Adanaspor
|20
|24
|12. Ümraniye
|20
|24
|13. Boluspor
|20
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|20
|19
|15. Balıkesirspor
|20
|19
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|20
|19
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|20
|13
|18. Eskişehirspor
|20
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|22
|50
|2. M. United
|23
|45
|3. Leicester City
|23
|43
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|23
|40
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|39
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|39
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|21
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|35
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|32
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|31
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|29
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|23
|29
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|23
|27
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|23
|25
|16. Newcastle
|23
|25
|17. Burnley
|22
|23
|18. Fulham
|22
|15
|19. West Bromwich
|23
|12
|20. Sheffield United
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|20
|51
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Real Madrid
|21
|43
|4. Sevilla
|21
|42
|5. Villarreal
|22
|36
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|22
|35
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|22
|30
|8. Granada
|22
|30
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|21
|27
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|22
|26
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|25
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|22
|24
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|21
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|22
|24
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|22
|22
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|22
|20
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|16
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