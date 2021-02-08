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EBA TV'de bugün hangi dersler olacak? 8 Şubat EBA TV ders programı
Haftanın ilk gününde ders tekrarları EBA TV üzerinden devam ediyor. EBA TV'de bugün hangi dersler olacak? İşte 8 Şubat 2021 EBA ders programı...
GÜNDEM 08.02.2021, 06:52
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2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. yarıyılı 22 Ocak 2021 Cuma tamamlandı.
Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
EBA TV'de canlı dersler sömestr tatili boyunca yapılmayacak.
Öğrenciler sömestr tatilinde ders tekrarları ile ilk dönemde öğrendikleri bilgileri tazeleyecek eksiklerini giderip yeniden gözden geçirme fırsatı yakalayacaklar.
EBA TV 8 Şubat 2021 Pazartesi gününün ders programı belli oldu.
Tekrar dersleri saat 10.00 ve 09.00'da başlayacak.
Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
EBA TV'de canlı dersler sömestr tatili boyunca yapılmayacak.
Öğrenciler sömestr tatilinde ders tekrarları ile ilk dönemde öğrendikleri bilgileri tazeleyecek eksiklerini giderip yeniden gözden geçirme fırsatı yakalayacaklar.
EBA TV 8 Şubat 2021 Pazartesi gününün ders programı belli oldu.
Tekrar dersleri saat 10.00 ve 09.00'da başlayacak.
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Namaz Vakti 08 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|23
|48
|2. Beşiktaş
|23
|48
|3. Fenerbahçe
|23
|48
|4. Alanyaspor
|23
|41
|5. Trabzonspor
|22
|39
|6. Hatayspor
|23
|38
|7. Karagümrük
|23
|37
|8. Gaziantep FK
|22
|35
|9. Antalyaspor
|23
|31
|10. Malatyaspor
|22
|29
|11. Sivasspor
|23
|28
|12. Göztepe
|22
|26
|13. Rizespor
|23
|26
|14. Kasımpaşa
|23
|26
|15. Konyaspor
|22
|24
|16. Kayserispor
|23
|24
|17. Başakşehir
|23
|24
|18. Erzurumspor
|23
|22
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|22
|18
|21. Denizlispor
|23
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|20
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Tuzlaspor
|20
|36
|6. Altay
|20
|35
|7. Ankara Keçiörengücü
|20
|34
|8. Altınordu
|20
|34
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|20
|27
|11. Adanaspor
|20
|24
|12. Ümraniye
|20
|24
|13. Boluspor
|20
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|20
|19
|15. Balıkesirspor
|20
|19
|16. Menemen Belediyespor
|20
|19
|17. Ankaraspor
|20
|13
|18. Eskişehirspor
|20
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|22
|50
|2. M. United
|23
|45
|3. Leicester City
|23
|43
|4. Liverpool
|23
|40
|5. Chelsea
|23
|39
|6. West Ham
|23
|39
|7. Everton
|21
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Aston Villa
|21
|35
|10. Arsenal
|23
|31
|11. Leeds United
|21
|29
|12. Southampton
|22
|29
|13. Crystal Palace
|22
|29
|14. Wolverhampton
|23
|27
|15. Brighton
|23
|25
|16. Newcastle
|23
|25
|17. Burnley
|22
|23
|18. Fulham
|22
|15
|19. West Bromwich
|23
|12
|20. Sheffield United
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Real Madrid
|21
|43
|4. Sevilla
|21
|42
|5. Villarreal
|22
|36
|6. Real Sociedad
|22
|35
|7. Real Betis
|22
|30
|8. Granada
|22
|30
|9. Levante
|21
|27
|10. Athletic Bilbao
|21
|25
|11. Celta de Vigo
|21
|25
|12. Valencia
|22
|24
|13. Getafe
|21
|24
|14. Cádiz
|22
|24
|15. Osasuna
|22
|22
|16. Deportivo Alaves
|22
|22
|17. Eibar
|22
|20
|18. Real Valladolid
|22
|20
|19. Elche
|20
|18
|20. Huesca
|22
|16
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