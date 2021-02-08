EBA TV'de bugün hangi dersler olacak? 8 Şubat EBA TV ders programı

2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. yarıyılı 22 Ocak 2021 Cuma tamamlandı.

Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

EBA TV'de canlı dersler sömestr tatili boyunca yapılmayacak.

Öğrenciler sömestr tatilinde ders tekrarları ile ilk dönemde öğrendikleri bilgileri tazeleyecek eksiklerini giderip yeniden gözden geçirme fırsatı yakalayacaklar.

EBA TV 8 Şubat 2021 Pazartesi gününün ders programı belli oldu.

Tekrar dersleri saat 10.00 ve 09.00'da başlayacak.

