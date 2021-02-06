EBA TV'de bugün hangi dersler olacak? 6 Şubat EBA TV ders programı

EBA TV üzerinden ders tekrarları ara yıl tatili boyunca devam edecek.

Öğrenciler ders tekrarları ile ilk dönemde öğrendikleri bilgileri tazeleyecek eksiklerini giderip yeniden gözden geçirme fırsatı yakalayacaklar.

Öte yandan EBA TV 6 Şubat 2021 Cumartesi gününün ders programı belli oldu.

Tekrar dersleri saat 10.00 ve 09.00'da başlayacak.



