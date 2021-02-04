EBA TV'de bugün hangi dersler olacak? 4 Şubat EBA TV ders programı

Öğrencilerin yarıyıl tatili devam ederken, bir yanda da EBA TV üzerinden ders tekrarları devam ediyor.

EBA TV ders tekrarları ile öğrenciler ilk dönemde öğrendikleri bilgileri tazeleyecek eksiklerini giderip yeniden gözden geçirme fırsatı elde edecek.

EBA TV 4 Şubat 2021 Perşembe ders programı belli oldu. Yeni günde dersler saat 10.00 ve 09.00'da başlayacak. EBA'da etkinlik kuşağı ve özel eğitim kuşakları gibi farklı içerikler de yer alacak.

