EBA TV'de bugün hangi dersler olacak? 3 Şubat EBA TV ders programı
EBA TV üzerinden ders tekrarları devam ediyor. TRT EBA TV'de ara tatil boyunca dersler devam edecek. EBA TV'de bugün hangi dersler olacak? İşte 3 Şubat 2021 EBA TV ders programı
GÜNDEM 03.02.2021, 07:11
Öğrencilerin yarıyıl tatili devam ederken, bir yanda da EBA TV üzerinden ders tekrarları devam ediyor.
EBA TV ders tekrarları ile öğrenciler ilk dönemde öğrendikleri bilgileri tazeleyecek eksiklerini giderip yeniden gözden geçirme fırsatı elde edecek.
EBA TV 3 Şubat 2021 Çarşamba ders programı belli oldu. Yeni günde dersler saat 10.00 ve 09.00'da başlayacak. EBA'da etkinlik kuşağı ve özel eğitim kuşakları gibi farklı içerikler de yer alacak.
EBA TV ders tekrarları ile öğrenciler ilk dönemde öğrendikleri bilgileri tazeleyecek eksiklerini giderip yeniden gözden geçirme fırsatı elde edecek.
EBA TV 3 Şubat 2021 Çarşamba ders programı belli oldu. Yeni günde dersler saat 10.00 ve 09.00'da başlayacak. EBA'da etkinlik kuşağı ve özel eğitim kuşakları gibi farklı içerikler de yer alacak.
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|03:20
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|Öğle
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|İkindi
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|Akşam
|20:36
|Yatsı
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|Takımlar
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|P
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|22
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|2. Galatasaray
|22
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|3. Beşiktaş
|21
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|4. Alanyaspor
|21
|37
|5. Trabzonspor
|21
|36
|6. Gaziantep FK
|21
|35
|7. Hatayspor
|22
|35
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Antalyaspor
|21
|29
|10. Malatyaspor
|21
|28
|11. Kasımpaşa
|22
|26
|12. Rizespor
|22
|26
|13. Göztepe
|21
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|21
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|15. Başakşehir
|22
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|21
|22
|18. Erzurumspor
|21
|20
|19. Gençlerbirliği
|21
|19
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|21
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|19
|40
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|19
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|44
|2. M. United
|21
|41
|3. Liverpool
|21
|40
|4. Leicester City
|21
|39
|5. West Ham
|21
|35
|6. Tottenham
|20
|33
|7. Chelsea
|21
|33
|8. Everton
|19
|33
|9. Aston Villa
|19
|32
|10. Arsenal
|22
|31
|11. Southampton
|20
|29
|12. Leeds United
|20
|29
|13. Wolverhampton
|22
|26
|14. Crystal Palace
|21
|26
|15. Newcastle
|21
|22
|16. Burnley
|20
|22
|17. Brighton
|21
|21
|18. Fulham
|20
|14
|19. West Bromwich
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Real Betis
|21
|30
|8. Granada
|21
|29
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|21
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
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|21
|16
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