EBA TV'de bugün hangi dersler olacak? 2 Şubat EBA TV ders programı

TRT EBA TV üzerinden gerçekleşen ders tekrarları devam ediyor.

Uzaktan eğitim platformu olan EBA'da ders anlatımları her gün sabah 09:00’dan akşam 21:00’e kadar devam edecek..

Tatil boyunca ders tekrarları TRT EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden öğrencilere sunulacak.





