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EBA TV'de bugün hangi dersler olacak? 1 Şubat 2021 EBA TV ders tekrarı
Okullarda ara yılı tatilinin ilk haftası sona erdi. Sömestr tatilinde EBA TV üzerinden ders yayınları devam ediyor. TRT EBA TV'de tatil boyunca yapılacak olan günün ders tekrarı yayınlandı.
GÜNDEM 01.02.2021, 07:43
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Ara yıl tatiline giren öğrencilerin ders eksiklerini kapatması için TRT EBA TV üzerinden gerçekleşen ders tekrarları devam ediyor.
Uzaktan eğitim platformu olan EBA'da ders anlatımları her gün sabah 09:00’dan akşam 21:00’e kadar devam edecek..
Tatil boyunca ders tekrarları TRT EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden öğrencilere sunulacak.
EBA TV'de 1 Şubat 2021 Pazartesi günü ders programı ve ders saatleri belli oldu.
Uzaktan eğitim platformu olan EBA'da ders anlatımları her gün sabah 09:00’dan akşam 21:00’e kadar devam edecek..
Tatil boyunca ders tekrarları TRT EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden öğrencilere sunulacak.
EBA TV'de 1 Şubat 2021 Pazartesi günü ders programı ve ders saatleri belli oldu.
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Namaz Vakti 01 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|21
|45
|2. Beşiktaş
|21
|44
|3. Galatasaray
|21
|42
|4. Alanyaspor
|21
|37
|5. Trabzonspor
|21
|36
|6. Gaziantep FK
|21
|35
|7. Hatayspor
|21
|35
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Antalyaspor
|21
|29
|10. Malatyaspor
|21
|28
|11. Göztepe
|21
|25
|12. Kasımpaşa
|21
|25
|13. Rizespor
|21
|25
|14. Sivasspor
|21
|24
|15. Başakşehir
|21
|24
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|20
|23
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|21
|22
|18. Erzurumspor
|21
|20
|19. Gençlerbirliği
|21
|19
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|21
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|18
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|44
|2. M. United
|21
|41
|3. Liverpool
|21
|40
|4. Leicester City
|21
|39
|5. West Ham
|21
|35
|6. Tottenham
|20
|33
|7. Chelsea
|21
|33
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|19
|33
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|19
|32
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|21
|31
|11. Southampton
|20
|29
|12. Leeds United
|20
|29
|13. Crystal Palace
|21
|26
|14. Wolverhampton
|21
|23
|15. Newcastle
|21
|22
|16. Burnley
|20
|22
|17. Brighton
|21
|21
|18. Fulham
|20
|14
|19. West Bromwich
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Granada
|21
|29
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|20
|19
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|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
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