EBA TV’de bugün canlı yayın olacak mı? EBA TV 25 Ocak yayın akışı…

Okullarda uzaktan eğitimle geçen birinci yarıyıl geçtiğimiz Cuma günü tamamlandı.

Uzaktan eğitimle eğitim ve öğretimlerini sürdüren 18 milyon öğrenci için üç haftalık sömestr tatili başladı.

Öğrenci ve velileri tatil süresince uzaktan eğitim platformu EBA TV'de canlı yayın olacak mı? sorusunu internetten araştırıyor.



22 Ocak Cuma günü birinci yarıyıl sona erdi.

Yani önümüzdeki üç hafta boyunca sömestr tatili olması nedeniyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV'de ders yapılmayacak.

Bir başka deyişle atil süresince EBA TV’de canlı yayınlar durduruldu. Ancak uzaktan eğitim ders tekrarları ile devam edecek.



2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak.



