EBA TV tekrar saatleri ne zaman? EBA TV ders tekrarları saat kaçta?

Yarıyıl tatili geçtiğimiz Cuma günü başladı. Hem ilkokul ve ortaokul hem de lise öğrencilerinin faydalanabildiği EBA TV'de öğrenciler belirlenen saatlerde ders tekrarı yapabiliyor. Bir başka deyişle tatil süresince EBA TV’de canlı yayınlar durduruldu. Ancak uzaktan eğitim ders tekrarları ile devam edecek.

EBA TV'de günün ders programı ve ders saatleri belli oldu.

