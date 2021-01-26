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EBA TV tekrar saatleri ne zaman? EBA TV ders tekrarları saat kaçta?
Yeni eğitim öğretim dönemi sömestr tatiline girdi. İlk, Ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV üzerinden tekrar yayınları başladı. TRT EBA TV'de tatil boyunca yapılacak olan ders tekrarı yayınlandı.
GÜNDEM 26.01.2021, 07:01
Yarıyıl tatili geçtiğimiz Cuma günü başladı. Hem ilkokul ve ortaokul hem de lise öğrencilerinin faydalanabildiği EBA TV'de öğrenciler belirlenen saatlerde ders tekrarı yapabiliyor. Bir başka deyişle tatil süresince EBA TV’de canlı yayınlar durduruldu. Ancak uzaktan eğitim ders tekrarları ile devam edecek.
EBA TV'de günün ders programı ve ders saatleri belli oldu.
EBA TV'de günün ders programı ve ders saatleri belli oldu.
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