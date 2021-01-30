EBA TV hafta sonu yayın akışı! 30 Ocak 2021 EBA TV ders tekrarı

Milli Eğitim Bakanlığı artan vaka sayıları sebebiyle 2020-2021 eğitim yılının ilk dönemini uzaktan eğitim ile tamamlama kararı almıştı.

TRT EBA gibi çevrimiçi kaynaklarla yürütülen uzaktan eğitim sona erdi. Öğrencilerin 3 haftalık yarıyıl tatili başladı.

EBA TV 30-31 Ocak haftalık ders programı belli oldu. Bu hafta sonu dersler saat 10.00 ve 09.00'da başlayacak. Etkinlik kuşağı ve özel eğitim kuşakları kapsamında da farklı içerikler yer alacak.

EBA TV'de bugün ara yıl ve hafta sonu olması nedeniyle sadece ders tekrarı yapılacak.





