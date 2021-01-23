EBA TV hafta sonu yayın akışı! 23 Ocak 2021 EBA TV ders tekrarı
EBA TV üzerinden uzaktan eğitimlerini sürdüren ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri karnelerini bugün alarak 3 haftalık yarı yıl tatiline girdi. EBA TV'de ise ders tekrarları yayınlanacak.
GÜNDEM 23.01.2021, 07:07
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Milli Eğitim Bakanlığı artan vaka sayıları sebebiyle 2020-2021 eğitim yılının ilk dönemini uzaktan eğitim ile tamamlama kararı almıştı.
TRT EBA gibi çevrimiçi kaynaklarla yürütülen uzaktan eğitim dün sona erdi. Öğrencilerin 3 haftalık yarıyıl tatili başladı.
12-16 Nisan'da yapılması planlanan ikinci ara tatil, 15 günlük yarıyıl tatiline eklendi.
3 haftalık tatilin ardından 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
EBA TV'de bugün hafta sonu olması nedeniyle sadece ders tekrarı yapılacak.
EBA TV 24 OCAK 2021 PAZAR ORTAOKUL YAYIN AKIŞI
TRT EBA gibi çevrimiçi kaynaklarla yürütülen uzaktan eğitim dün sona erdi. Öğrencilerin 3 haftalık yarıyıl tatili başladı.
12-16 Nisan'da yapılması planlanan ikinci ara tatil, 15 günlük yarıyıl tatiline eklendi.
3 haftalık tatilin ardından 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
EBA TV'de bugün hafta sonu olması nedeniyle sadece ders tekrarı yapılacak.
EBA TV 24 OCAK 2021 PAZAR ORTAOKUL YAYIN AKIŞI
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