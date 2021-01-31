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EBA TV bugün hangi dersler işlenecek? 31 Ocak EBA TV ders programı
EBA TV'de pazar günü işlenecek ders programı yayınlandı. Sömestr tatilinde öğrenciler EBA TV üzerinden yayınlanan tekrar derslerle eksikliklerini gideriyor. İşte 31 Ocak Pazar EBA TV ders programı
GÜNDEM 31.01.2021, 01:16
Uzaktan eğitim platformu EBA TV'de günün ders programı açıklandı.
EBA TV'de bugün ara yıl ve hafta sonu olması nedeniyle sadece ders tekrarı yapılacak.
EBA TV'de bugün ara yıl ve hafta sonu olması nedeniyle sadece ders tekrarı yapılacak.
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Namaz Vakti 31 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|21
|45
|2. Beşiktaş
|20
|44
|3. Galatasaray
|21
|42
|4. Gaziantep FK
|21
|35
|5. Hatayspor
|21
|35
|6. Alanyaspor
|20
|34
|7. Trabzonspor
|20
|33
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Malatyaspor
|21
|28
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Kasımpaşa
|21
|25
|13. Rizespor
|21
|25
|14. Sivasspor
|20
|24
|15. Başakşehir
|21
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|21
|22
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|20
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|18
|36
|4. Tuzlaspor
|19
|33
|5. Altay
|18
|32
|6. Adana Demirspor
|18
|31
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Bursaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Menemen Belediyespor
|18
|19
|15. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|44
|2. M. United
|21
|41
|3. Leicester City
|20
|39
|4. Liverpool
|20
|37
|5. West Ham
|20
|35
|6. Tottenham
|19
|33
|7. Everton
|19
|33
|8. Aston Villa
|19
|32
|9. Arsenal
|21
|31
|10. Chelsea
|20
|30
|11. Southampton
|20
|29
|12. Leeds United
|19
|26
|13. Crystal Palace
|21
|26
|14. Wolverhampton
|21
|23
|15. Burnley
|19
|22
|16. Newcastle
|21
|22
|17. Brighton
|20
|18
|18. Fulham
|20
|14
|19. West Bromwich
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|20
|40
|3. Sevilla
|20
|39
|4. Barcelona
|19
|37
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Levante
|20
|26
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Celta de Vigo
|20
|24
|12. Cádiz
|20
|24
|13. Valencia
|21
|23
|14. Getafe
|19
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
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