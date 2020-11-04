EBA TV 4 Kasım ders saatleri belli oldu! İşte günün ders programı...

Koronavirüs nedeniyle okullardaki eğitime ara verilmesi kararının ardından öğrencilerin eğitimden ayrı kalmaması amacıyla başlatılan dersler EBATV'de devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırladığı ve son dönemde tüm Türkiye'de kullanılan bir uzaktan eğitim platformu EBA TV'de günün programı da belli oldu...

Meslek liseleri, köy okulları, ilk okul 1, 2, 3 ve 4’ncü sınıflar, köy okulları, lise hazırlık ve 12’nci sınıflar haftanın belirli günlerinde okula giderken okula gidemeyenler için uzaktan eğitimde yeni hafta heyecanı devam ediyor.

EBA TV'de ders anlatımları bugün saat 09:00'dan saat 15:00'e kadar sürecek.

Ders tekrarları yine aynı gün içerisinde yayınlanacak ders tekrarları ise hafta sonu izlenebilecek.

iOS ve Android işletim sistemi olan mobil cihazlarda, EBA Cep Uygulaması’ndaki ‘Canlı Dersler’ bölümünden derslerinizi takip edebilirsiniz. Mobil cihazların internet sağlayıcılarından EBA’ya giriş yaparak canlı derslere giremezsiniz.

Bunların dışında canlı dersinizin başlamasına 10 dakika kala EBA Cep Uygulaması’na giriş yaptığınız anda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde ‘Derse Katıl’ düğmesine basarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyin.

EBA TV DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak ilkokul ortaokul ve lise sınıfları için haftanın ders programlarına erişebilirsiniz.

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarları 14:30’da başlayacak ve 19:30’da sona erecek. 31 Ağustos’ta ilk olarak ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli ders tekrarı yayınlanacak.

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarları 14:30’da başlayacak ve 19:30’a kadar devam edecek..

Lise ders tekrarları saat 15:30’da başlayacak ve 21:30’a kadar devam edecek. Ders tekrarları da 9. sınıf dersleri ile başlayacak. Son üç der 9-10-11 ve 12. sınıflar için ortak olacak

