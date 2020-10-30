EBA TV 30 Ekim ders programı yayınlandı! İşte detaylar...

Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başlamasının ardından EBA TV ders saatleri öğrenci ve velileri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos Pazartesi günü başlatmıştı.

Milyonlarca öğrenci EBA TV ile ders görmeye devam ediyor.



Ülkemiz genelindeki milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi TRT EBA TV üzerinden ders videolarını canlı olarak izliyor. Öğleden sonra ise TRT EBA uzaktan eğitim dersi videoları tekrar yayınlanıyor.

Dersleri kaçıran öğrenciler ders tekrarı videolarını izleyerek eksiklerini kolaylıkla giderilebilmekte.



EBA TV uzaktan eğitim süreci devam ediyor. TRT EBA TV ders tekrarları saat kaçta ve videoları nasıl izlenir? EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz..



EBA ders tekrarı saatleri şu şekilde belirlendi:

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 16.00 - 22.30



