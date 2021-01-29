EBA TV 29 Ocak ders programı! EBA TV ders tekrarları saat kaçta?

EBA TV'de günün ders programı ve ders saatleri yayınlandı.

Ara yılı tatili süresince EBA'da canlı derslere ara verildi ancak uzaktan eğitim ders tekrarları ile devam ediyor.

EBA'da ders anlatımları her gün sabah 09:00’dan akşam 21:00’e kadar sürecek.

Eksikliklerini kapatma fırsatı elde eden öğrenciler için Ders tekrarları TRT EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden öğrencilere sunulacak.



