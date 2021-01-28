EBA TV 28 Ocak ders programı! EBA TV ders tekrarları saat kaçta?
Okullarda ara yılı tatili başladı. Tatil günlerinde EBA TV üzerinden tekrar ders yayınları devam ediyor. TRT EBA TV'de tatil boyunca yapılacak olan günün ders tekrarı yayınlandı.
GÜNDEM 28.01.2021, 01:22
Sömestr tatiline giren öğrencilerin eksikliklerini kapatması için yarı yıl tatili olan 3 hafta boyunca TRT EBA TV üzerinden ters tekrarları devam edecek.
EBA'da ders anlatımları hergün sabah 09:00’dan akşam 21:00’e kadar sürecek.
Ders yayınları TRT EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden öğrencilere sunulacak.
Öte yandan EBA TV'de 28 Ocak 2021 Perşembe günü ders programı ve ders saatleri belli oldu.
EBA'da ders anlatımları hergün sabah 09:00’dan akşam 21:00’e kadar sürecek.
Ders yayınları TRT EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden öğrencilere sunulacak.
Öte yandan EBA TV'de 28 Ocak 2021 Perşembe günü ders programı ve ders saatleri belli oldu.
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Namaz Vakti 28 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|20
|44
|2. Fenerbahçe
|20
|42
|3. Galatasaray
|20
|39
|4. Gaziantep FK
|20
|35
|5. Alanyaspor
|20
|34
|6. Trabzonspor
|20
|33
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Karagümrük
|20
|30
|9. Malatyaspor
|20
|27
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Kasımpaşa
|20
|25
|13. Rizespor
|20
|25
|14. Sivasspor
|20
|24
|15. Başakşehir
|20
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|20
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|20
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|18
|36
|4. Altay
|18
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Ankara Keçiörengücü
|18
|31
|7. Bursaspor
|18
|30
|8. Tuzlaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|18
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Menemen Belediyespor
|18
|19
|15. Akhisar Bld.Spor
|18
|16
|16. Balıkesirspor
|18
|16
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|41
|2. M. United
|19
|40
|3. Leicester City
|19
|38
|4. West Ham
|20
|35
|5. Liverpool
|19
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. Everton
|17
|32
|8. Arsenal
|20
|30
|9. Aston Villa
|17
|29
|10. Chelsea
|19
|29
|11. Southampton
|19
|29
|12. Leeds United
|19
|26
|13. Crystal Palace
|20
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Burnley
|18
|19
|16. Newcastle
|20
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|20
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Barcelona
|19
|37
|4. Sevilla
|19
|36
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Athletic Bilbao
|19
|24
|10. Celta de Vigo
|20
|24
|11. Cádiz
|20
|24
|12. Levante
|19
|23
|13. Getafe
|19
|23
|14. Valencia
|20
|20
|15. Eibar
|20
|20
|16. Real Valladolid
|20
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|18
|17
|20. Huesca
|20
|13
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