EBA TV 28 Ocak ders programı! EBA TV ders tekrarları saat kaçta?

Sömestr tatiline giren öğrencilerin eksikliklerini kapatması için yarı yıl tatili olan 3 hafta boyunca TRT EBA TV üzerinden ters tekrarları devam edecek.

EBA'da ders anlatımları hergün sabah 09:00’dan akşam 21:00’e kadar sürecek.

Ders yayınları TRT EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden öğrencilere sunulacak.

Öte yandan EBA TV'de 28 Ocak 2021 Perşembe günü ders programı ve ders saatleri belli oldu.





