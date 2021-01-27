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EBA TV 27 Ocak ders programı! EBA TV ders tekrarları saat kaçta?
İlk, Ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV üzerinden tekrar ders yayınları devam ediyor. TRT EBA TV'de tatil boyunca yapılacak olan günün ders tekrarı yayınlandı.
GÜNDEM 27.01.2021, 07:24
Yarıyıl tatili başladı.
EBA TV'de ilkokul ve ortaokul hem de lise öğrencileri için belirlenen saatlerde ders tekrarı devam ediyor.
Öğrenciler tatil süresince EBA TV’den tekrar derslerle eksikliklerini giderecek.
EBA TV'de 27 Ocak 2021 Çarşamba günü ders programı ve ders saatleri belli oldu.
EBA TV'de ilkokul ve ortaokul hem de lise öğrencileri için belirlenen saatlerde ders tekrarı devam ediyor.
Öğrenciler tatil süresince EBA TV’den tekrar derslerle eksikliklerini giderecek.
EBA TV'de 27 Ocak 2021 Çarşamba günü ders programı ve ders saatleri belli oldu.
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Namaz Vakti 27 Ocak 2021
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|Güneş
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|Öğle
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|Yatsı
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Puan Durumu
|Takımlar
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|P
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|2. Fenerbahçe
|20
|42
|3. Galatasaray
|20
|39
|4. Gaziantep FK
|20
|35
|5. Alanyaspor
|20
|34
|6. Trabzonspor
|20
|33
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Karagümrük
|20
|30
|9. Malatyaspor
|20
|27
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Kasımpaşa
|20
|25
|13. Rizespor
|20
|25
|14. Sivasspor
|20
|24
|15. Başakşehir
|20
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|20
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|20
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|18
|36
|4. Altay
|18
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Ankara Keçiörengücü
|18
|31
|7. Bursaspor
|18
|30
|8. Tuzlaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|18
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Menemen Belediyespor
|18
|19
|15. Akhisar Bld.Spor
|18
|16
|16. Balıkesirspor
|18
|16
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|41
|2. M. United
|19
|40
|3. Leicester City
|19
|38
|4. West Ham
|20
|35
|5. Liverpool
|19
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. Everton
|17
|32
|8. Arsenal
|20
|30
|9. Aston Villa
|17
|29
|10. Chelsea
|19
|29
|11. Southampton
|19
|29
|12. Leeds United
|19
|26
|13. Crystal Palace
|20
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Burnley
|18
|19
|16. Newcastle
|20
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|20
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Barcelona
|19
|37
|4. Sevilla
|19
|36
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Athletic Bilbao
|19
|24
|10. Celta de Vigo
|20
|24
|11. Cádiz
|20
|24
|12. Levante
|19
|23
|13. Getafe
|19
|23
|14. Valencia
|20
|20
|15. Eibar
|20
|20
|16. Real Valladolid
|20
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
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|18
|17
|20. Huesca
|20
|13
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