EBA TV 27 Ocak ders programı! EBA TV ders tekrarları saat kaçta?

Yarıyıl tatili başladı.

EBA TV'de ilkokul ve ortaokul hem de lise öğrencileri için belirlenen saatlerde ders tekrarı devam ediyor.

Öğrenciler tatil süresince EBA TV’den tekrar derslerle eksikliklerini giderecek.

EBA TV'de 27 Ocak 2021 Çarşamba günü ders programı ve ders saatleri belli oldu.

