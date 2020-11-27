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EBA TV 27 Kasım ders programı açıklandı! İşte günün ders programı...

Uzaktan eğitim gören öğrenciler için uygulamaya konulan EBA TV'de dersler devam ediyor. EBA'da bugün hangi dersler var? İşte EBA TV'de 26 Kasım 2020 Perşembe tarihli günün programı

GÜNDEM 27.11.2020, 07:55
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EBA TV 27 Kasım ders programı açıklandı! İşte günün ders programı...
EBA TV'de günün programı belli oldu.
Uzaktan eğitim gören öğrenciler için uygulamaya konulan EBA TV'de ders anlatımları saat 09:00'dan saat 15:00'e kadar sürecek.
Ders tekrarları ise aynı gün içerisinde yayınlanacak hafta sonu da izlenebilecek.
Peki 27 Kasım 2020 Cuma günü öğrenciler hangi dersleri görecekler? 
TRT EBA'nın ilkokul, ortaokul ve lise derslerini canlı olarak izleyebilirsiniz...
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