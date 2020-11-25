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EBA TV 25 Kasım ders programı yayınlandı! İşte günün dersleri...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan uzaktan eğitim tam gaz devam ediyor. İşte EBA TV'de 25 Kasım 2020 Çarşamba tarihli günün programı

GÜNDEM 25.11.2020, 09:47
EBA TV 25 Kasım ders programı yayınlandı! İşte günün dersleri...
 EBA TV'de günün ve haftanın programı belli oldu.
25 Kasım 2020 Çarşamba ders programını  merak eden öğrencilerimiz için günün ders programını derledik...

Uzaktan eğitimde yeni hafta heyecanı geçtiğimiz Pazartesi başladı.
EBA TV'de ders anlatımları saat 09:00'dan saat 15:00'e kadar sürüyor.
Ders tekrarları yine aynı gün içerisinde yayınlanacak ders tekrarları ise hafta sonu izlenebilecek.



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İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
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7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
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12. Göztepe 8 11
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15. Trabzonspor 9 9
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18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. M. United 8 13
10. Crystal Palace 9 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
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20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
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