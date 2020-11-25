EBA TV 25 Kasım ders programı yayınlandı! İşte günün dersleri...

EBA TV'de günün ve haftanın programı belli oldu.

25 Kasım 2020 Çarşamba ders programını merak eden öğrencilerimiz için günün ders programını derledik...



Uzaktan eğitimde yeni hafta heyecanı geçtiğimiz Pazartesi başladı.

EBA TV'de ders anlatımları saat 09:00'dan saat 15:00'e kadar sürüyor.

Ders tekrarları yine aynı gün içerisinde yayınlanacak ders tekrarları ise hafta sonu izlenebilecek.







