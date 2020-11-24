EBA TV 24 Kasım ders programı! EBA TV'de bugün hangi dersler var?

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili sona erdi. Koronavirüs gölgesi altında ders başı yapan öğrenciler için EBA TV'de günün ve haftanın programı belli oldu.

MEB’in yayınladığı takvimde 24 Kasım 2020 Salı ders programı öğrenciler tarafından merak ediliyordu...



Uzaktan eğitimde yeni hafta heyecanı Pazartesi başlarken EBA TV'de 24 Kasım Salı ders programı belli oldu.

EBA TV'de ders anlatımları bugün saat 09:00'dan saat 15:00'e kadar sürecek.

Ders tekrarları yine aynı gün içerisinde yayınlanacak ders tekrarları ise hafta sonu izlenebilecek.







