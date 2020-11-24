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EBA TV 24 Kasım ders programı! EBA TV'de bugün hangi dersler var?
EBA TV'de dersler devam ediyor. EBA TV'de bugün 09:00'dan 15:00'e kadar sürecek. İşte EBA TV'de günün programı
GÜNDEM 24.11.2020, 09:54
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Yeni eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili sona erdi. Koronavirüs gölgesi altında ders başı yapan öğrenciler için EBA TV'de günün ve haftanın programı belli oldu.
MEB’in yayınladığı takvimde 24 Kasım 2020 Salı ders programı öğrenciler tarafından merak ediliyordu...
Uzaktan eğitimde yeni hafta heyecanı Pazartesi başlarken EBA TV'de 24 Kasım Salı ders programı belli oldu.
EBA TV'de ders anlatımları bugün saat 09:00'dan saat 15:00'e kadar sürecek.
Ders tekrarları yine aynı gün içerisinde yayınlanacak ders tekrarları ise hafta sonu izlenebilecek.
MEB’in yayınladığı takvimde 24 Kasım 2020 Salı ders programı öğrenciler tarafından merak ediliyordu...
Uzaktan eğitimde yeni hafta heyecanı Pazartesi başlarken EBA TV'de 24 Kasım Salı ders programı belli oldu.
EBA TV'de ders anlatımları bugün saat 09:00'dan saat 15:00'e kadar sürecek.
Ders tekrarları yine aynı gün içerisinde yayınlanacak ders tekrarları ise hafta sonu izlenebilecek.
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Namaz Vakti 24 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|20
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Galatasaray
|9
|17
|4. Gaziantep FK
|9
|14
|5. Karagümrük
|9
|13
|6. Başakşehir
|9
|13
|7. Beşiktaş
|8
|13
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Rizespor
|8
|12
|10. Kasımpaşa
|9
|12
|11. Hatayspor
|7
|12
|12. Göztepe
|8
|11
|13. Malatyaspor
|8
|11
|14. Sivasspor
|8
|9
|15. Trabzonspor
|9
|9
|16. Antalyaspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|8
|8
|18. Kayserispor
|8
|7
|19. Gençlerbirliği
|8
|5
|20. Denizlispor
|8
|5
|21. Ankaragücü
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|10
|20
|2. Adana Demirspor
|9
|18
|3. Ankara Keçiörengücü
|10
|18
|4. Tuzlaspor
|9
|18
|5. İstanbulspor
|9
|17
|6. Samsunspor
|10
|17
|7. Giresunspor
|9
|15
|8. Bursaspor
|10
|14
|9. Balıkesirspor
|10
|14
|10. Altay
|8
|13
|11. Akhisar Bld.Spor
|10
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Ümraniye
|10
|10
|14. Bandırmaspor
|10
|8
|15. Boluspor
|10
|7
|16. Menemen Belediyespor
|8
|6
|17. Ankaraspor
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|9
|20
|2. Liverpool
|9
|20
|3. Chelsea
|9
|18
|4. Leicester City
|9
|18
|5. Southampton
|8
|16
|6. Everton
|9
|16
|7. Aston Villa
|8
|15
|8. West Ham
|9
|14
|9. M. United
|8
|13
|10. Crystal Palace
|9
|13
|11. Arsenal
|9
|13
|12. Wolverhampton
|8
|13
|13. Man City
|8
|12
|14. Leeds United
|9
|11
|15. Newcastle
|9
|11
|16. Brighton
|9
|9
|17. Burnley
|8
|5
|18. Fulham
|9
|4
|19. West Bromwich
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|23
|2. Atletico Madrid
|8
|20
|3. Villarreal
|10
|19
|4. Real Madrid
|9
|17
|5. Cádiz
|10
|14
|6. Granada
|9
|14
|7. Sevilla
|8
|13
|8. Valencia
|10
|12
|9. Elche
|8
|12
|10. Getafe
|9
|12
|11. Real Betis
|9
|12
|12. Barcelona
|8
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|10
|15. Eibar
|10
|10
|16. Athletic Bilbao
|8
|9
|17. Real Valladolid
|10
|9
|18. Levante
|9
|7
|19. Huesca
|10
|7
|20. Celta de Vigo
|10
|7
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