EBA TV 12 Kasım ders programı yayınlandı! EBA TV'de günün programı

EBA TV bir başka deyişle eğitim bilişim ağı televizyonu Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı bir uzaktan eğitim platformu...

Pandemi sürecinde yüz yüze eğitim kademeli olarak başlatılırken öğrenciler sınav hazırlıklarını hem yüz yüze hem de EBA TV ile sürdürüyor.

TRT EBA TV ise virüs tedbirleri dolayısıyla uzaktan eğitim amacıyla açıldı.

Öğrencileri bilgisayar ve cep telefonları ile internet üzerinden öğrenci şifrelerini girerek EBA TV'yi kullanabiliyorlar.

Koronavirüs nedeniyle canlı yayın üzerinden dersleri takip eden öğrenciler için 12 Kasım 2020 Perşembe ders programı belli oldu.

Uzaktan eğitimde yeni hafta heyecanı Pazartesi başlarken EBA TV'de 12 Kasım Perşembe ve 13 Kasım Cuma ders programı belli oldu.

EBA TV'de ders anlatımları bugün saat 09:00'dan saat 15:00'e kadar sürecek.

Ders tekrarları yine aynı gün içerisinde yayınlanacak ders tekrarları ise hafta sonu izlenebilecek.



Uzaktan Eğitim tekrarları için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada şunları söylemişti.

"Evet, uzaktan eğitim videolarının tekrarı olacak. Ders videolarının yayın programını 'meb.gov.tr' üzerinde paylaştık. Oradan hem ders saatlerini, hem etkinlik kuşağını hem de tekrar saatlerini takip edebilirsiniz. Eğer belirtilen saatte yayını kaçırırsanız tekrarını izleme olanağı mevcut."

