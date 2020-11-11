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EBA TV 11 Kasım ders programı yayınlandı! EBA TV'de günün programı
Uzaktan eğitim gören öğrenciler için EBA TV 11 Kasım ders programı yayınlandı! EBA TV'de bugün hangi dersler var? İşte 11 Kasım EBA TV ders programı....
GÜNDEM 11.11.2020, 09:10
Milli Eğitim Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırladığı ve son dönemde tüm Türkiye'de kullanılan bir uzaktan eğitim platformu EBA TV'de dersler devam ediyor.
Okulların pandemi sürecinde uzaktan eğitime devam etmesi nedeniyle canlı yayın üzerinden dersleri takip eden öğrenciler için 11 Kasım 2020 Çarşamba ders programı belli oldu.
Uzaktan eğitimde yeni hafta heyecanı Pazartesi başlarken EBA TV'de 11 Kasım 2020 Çarşamba günü ders programı belli oldu.
EBA TV'de ders anlatımları bugün saat 09:00'dan saat 15:00'e kadar sürecek.
Ders tekrarları yine aynı gün içerisinde yayınlanacak ders tekrarları ise hafta sonu izlenebilecek.
Okulların pandemi sürecinde uzaktan eğitime devam etmesi nedeniyle canlı yayın üzerinden dersleri takip eden öğrenciler için 11 Kasım 2020 Çarşamba ders programı belli oldu.
Uzaktan eğitimde yeni hafta heyecanı Pazartesi başlarken EBA TV'de 11 Kasım 2020 Çarşamba günü ders programı belli oldu.
EBA TV'de ders anlatımları bugün saat 09:00'dan saat 15:00'e kadar sürecek.
Ders tekrarları yine aynı gün içerisinde yayınlanacak ders tekrarları ise hafta sonu izlenebilecek.
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|Yatsı
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|P
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|8
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|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
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|10
|12. Konyaspor
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|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
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|8
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|20. Denizlispor
|7
|5
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|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
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|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
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|8
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|15
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|13
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|13
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|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
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|11
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|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
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|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
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|9
|6
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