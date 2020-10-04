EBA, KKTC'de erişime açılıyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA'nın KKTC'li öğrencilerin hizmetine sunulacağını duyurdu.
GÜNDEM 04.10.2020, 08:57
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı'nın ( EBA) KKTC'de erişime açılmasıyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Milli Eğitim Bakanlığının talebiyle dijital eğitim platformumuz EBA'yı oradaki evlatlarımızın da hizmetine sunuyoruz. Mevkidaşım Nazım Çavuşoğlu ile imzaladığımız protokolle, EBA sistemlerimiz KKTC'de de kurularak çok yakında erişime açılacak" sözlerini kullandı.
Paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Milli Eğitim Bakanlığının talebiyle dijital eğitim platformumuz EBA'yı oradaki evlatlarımızın da hizmetine sunuyoruz. Mevkidaşım Nazım Çavuşoğlu ile imzaladığımız protokolle, EBA sistemlerimiz KKTC'de de kurularak çok yakında erişime açılacak" sözlerini kullandı.
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