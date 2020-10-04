EBA, KKTC'de erişime açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı'nın ( EBA) KKTC'de erişime açılmasıyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Milli Eğitim Bakanlığının talebiyle dijital eğitim platformumuz EBA'yı oradaki evlatlarımızın da hizmetine sunuyoruz. Mevkidaşım Nazım Çavuşoğlu ile imzaladığımız protokolle, EBA sistemlerimiz KKTC'de de kurularak çok yakında erişime açılacak" sözlerini kullandı.

