EBA Haftalık Ders Programı açıklandı mı? EBA'da hangi dersler var?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sonlandırılan yüz yüze eğitimin yerine yarın uzaktan eğitim başlıyor. EBA üzerinden başlayacak olan uzaktan eğitimde Haftalık Ders Programı açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla Haftalık Ders Programı duyuruldu.



MEB tarafından Haftalık Ders Programı şu ifadelerle duyuruldu:

"Ara Tatil Bitti, Uzaktan Eğitim Kaldığı Yerden Devam Ediyor. TRT EBA’da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu. İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı"



???‍?? Ara Tatil Bitti, Uzaktan Eğitim Kaldığı Yerden Devam Ediyor? TRT EBA’da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu.?İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı?? pic. twitter.com/RuqErK95I3

— MEB (@tcmeb) November 22, 2020



???‍?? Ara Tatil Bitti, Uzaktan Eğitim Kaldığı Yerden Devam Ediyor? TRT EBA’da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu.?İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı?? pic. twitter.com/RuqErK95I3 pushfn('ads'); — MEB (@tcmeb) November 22, 2020

