Reklam

Son Dakika

EBA Haftalık Ders Programı açıklandı mı? EBA'da hangi dersler var?

Eğitimde uzaktan eğitimin yeniden başlamasının ardından öğrenci, öğretmen ve veliler EBA üzerinde işlenecek dersleri merak ediyordu. MEB Haftalık Ders Programı'nı açıkladı mı? EBA'da hangi dersler var

GÜNDEM 22.11.2020, 18:03
1
EBA Haftalık Ders Programı açıklandı mı? EBA'da hangi dersler var?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sonlandırılan yüz yüze eğitimin yerine yarın uzaktan eğitim başlıyor. EBA üzerinden başlayacak olan uzaktan eğitimde Haftalık Ders Programı açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla Haftalık Ders Programı duyuruldu.

MEB tarafından Haftalık Ders Programı şu ifadelerle duyuruldu:
"Ara Tatil Bitti, Uzaktan Eğitim Kaldığı Yerden Devam Ediyor. TRT EBA’da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu. İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı"

???‍?? Ara Tatil Bitti, Uzaktan Eğitim Kaldığı Yerden Devam Ediyor? TRT EBA’da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu.?İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı?? pic. twitter.com/RuqErK95I3
— MEB (@tcmeb) November 22, 2020

???‍?? Ara Tatil Bitti, Uzaktan Eğitim Kaldığı Yerden Devam Ediyor? TRT EBA’da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu.?İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı?? pic. twitter.com/RuqErK95I3 pushfn('ads'); — MEB (@tcmeb) November 22, 2020
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 22 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 20
2. Alanyaspor 7 17
3. Galatasaray 8 16
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Antalyaspor 8 9
16. Erzurumspor 7 8
17. Trabzonspor 8 6
18. Kayserispor 7 6
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Ankara Keçiörengücü 10 18
3. Tuzlaspor 9 18
4. İstanbulspor 9 17
5. Samsunspor 10 17
6. Adana Demirspor 8 15
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 9 13
10. Akhisar Bld.Spor 10 13
11. Adanaspor 9 12
12. Altay 7 10
13. Ümraniye 9 9
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 7 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 9 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Chelsea 9 18
3. Leicester City 8 18
4. Liverpool 8 17
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. Crystal Palace 8 13
9. M. United 8 13
10. Wolverhampton 8 13
11. Man City 8 12
12. Arsenal 8 12
13. West Ham 8 11
14. Newcastle 9 11
15. Leeds United 8 10
16. Brighton 9 9
17. Fulham 9 4
18. West Bromwich 9 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 8 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Granada 8 14
6. Cádiz 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Elche 8 12
9. Getafe 9 12
10. Real Betis 9 12
11. Barcelona 8 11
12. Valencia 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Eibar 10 10
15. Athletic Bilbao 8 9
16. Deportivo Alaves 9 9
17. Levante 9 7
18. Huesca 10 7
19. Celta de Vigo 10 7
20. Real Valladolid 9 6