EBA ders programına göre bugün hangi dersler var?
Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler haftanın ilk gününde ekran karşısında ders takibini yapacaklar. İşte ilkokul, ortaokul, lise için 9 Kasım ders programı
GÜNDEM 09.11.2020, 11:05
EBA yani eğitim bilişim ağı Milli Eğitim Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırladığı ve son dönemde tüm Türkiye'de kullanılan bir uzaktan eğitim platformu
Okulların pandemi sürecinde kapalı olması nedeniyle canlı yayın üzerinden dersleri takip eden öğrenciler için EBA TV'de yeni haftanın ders programı belli oldu.
Yeni haftanın ders programı yayınlanırken öğrenciler bir yandan da EBA TV üzerinden derslerini takip etmeye çalışıyor.
Uzaktan eğitimde yeni hafta heyecanı bugün itibariyle başlarken EBA TV'de de yeni haftanın ders programı belli oldu.
EBA TV'de ders anlatımları bugün saat 09:00'dan saat 15:00'e kadar sürecek.
Ders tekrarları yine aynı gün içerisinde yayınlanacak ders tekrarları ise hafta sonu izlenebilecek.
Aşağıdaki linklere tıklayarak ilkokul ortaokul ve lise sınıfları için haftanın ders programlarına erişebilirsiniz.
EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanalda uzaktan eğitim verilmektedir.
TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarları 14:30’da başlayacak ve 19:30’da sona erecek. 31 Ağustos’ta ilk olarak ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli ders tekrarı yayınlanacak.
TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarları 14:30’da başlayacak ve 19:30’a kadar devam edecek..
Okulların pandemi sürecinde kapalı olması nedeniyle canlı yayın üzerinden dersleri takip eden öğrenciler için EBA TV'de yeni haftanın ders programı belli oldu.
Yeni haftanın ders programı yayınlanırken öğrenciler bir yandan da EBA TV üzerinden derslerini takip etmeye çalışıyor.
Uzaktan eğitimde yeni hafta heyecanı bugün itibariyle başlarken EBA TV'de de yeni haftanın ders programı belli oldu.
EBA TV'de ders anlatımları bugün saat 09:00'dan saat 15:00'e kadar sürecek.
Ders tekrarları yine aynı gün içerisinde yayınlanacak ders tekrarları ise hafta sonu izlenebilecek.
Aşağıdaki linklere tıklayarak ilkokul ortaokul ve lise sınıfları için haftanın ders programlarına erişebilirsiniz.
EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanalda uzaktan eğitim verilmektedir.
TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarları 14:30’da başlayacak ve 19:30’da sona erecek. 31 Ağustos’ta ilk olarak ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli ders tekrarı yayınlanacak.
TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarları 14:30’da başlayacak ve 19:30’a kadar devam edecek..
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 09 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Eskişehirspor
|9
|7
|15. Menemen Belediyespor
|7
|6
|16. Bandırmaspor
|8
|5
|17. Ankaraspor
|8
|5
|18. Boluspor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü