EBA çöktü!

Uzaktan eğitim sisteminin temel taşı olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), dün sabah saatlerinde “yoğunluk” nedeniyle çöktü. Milyonlarca öğrenci ve binlerce öğretmen sisteme giremeyip “Çok kalabalık” uyarısıyla karşılaşırken, uzaktan eğitim de durdu. Akıllara, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, daha 5 gün önceki “Çok iddialı olarak söylüyorum. Uzaktan eğitimde dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye” sözleri geldi.



Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler, dün Milli Eğitim Bakanlığı’nın EBA sistemine giriş yapamadılar. Uzaktan eğitim derslerini görmek için sisteme giriş yapmak isteyen milyonlarca öğrenci ve binlerce öğretmen, sisteme giremezken “Çok kalabalık” uyarısıyla karşılaştılar. EBA yoğunluk nedeniyle sabah saatlerinde çökerken, öğretmenlerin de sisteme girememesiyle birlikte uzaktan eğitim de kesintiye uğradı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA sisteminin çökmesi ile ilgili olarak, “Bu bizim için aslında olumlu bir haber. Talepte sıçrama oluştu. Bununla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyorlar. EBA’ya erişemeyen çocuklarımız için başka yollar ve metotlar oluşturuyoruz” açıklamasında bulundu.



EBA sisteminin yoğunluk nedeniyle erişilemez olması, akıllara Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, 5 gün önce EBA Yeni Yayın Dönemi Tanıtımı’nda kullandığı ifadeleri getirdi.

Selçuk, bu toplantıda yeni döneme hazır olduklarını söylemiş ve, “Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuruyoruz. Çok iddialı olarak söylüyorum. Uzaktan eğitimde dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye. Bu hizmetin genişleyerek yüz yüze eğitime geçildiğinde de sürekli biçimde devam edeceğinin müjdesini vermek isterim” demişti.

