e-YDS ne zaman yapılacak? e-YDS başvuruları ne zaman?

E-YDS Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YÖK talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştiriir.

ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 27 Şubat 2021 tarihinde yapılacak olan yıl e-YDS 2021 /1 İngilizce sınavı başvuruları 2 Şubat – 18 Şubat tarihleri arasında alınacak.

2021 YÖKDİL /1 sınavı ise bu yıl 28 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın başvuruları ise 5-15 Şubat tarihleri arasında alınacak.

e-YDS bilgisayar üzerinde yapılırken YDS kağıt üzerinde yapılmaktadır.

YDS İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde olmak üzere yılda 2 kez yapılır.

e-YDS ise ÖSYM'nin belirlediği takvime göre yılda 10 kez yapılır.

YDS Türkiye genelinde yapılırken e-YDS ise sadece Ankara, İstanbul ve İzmir’deki elektronik sınav merkezinde yapılır.

YDS' de herhangi bir kontenjan belirlenmemiştir, e-YDS' de ise kontenjan vardır.

Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS), Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılmaktadır.

Sınav ücreti ödeme işlemi, ilgili e-YDS’nin başvuru tarihlerinin ilk günü saat 14.00’te başlar. Sınava başvuru tarihlerinde, Ö

e-YDS’nin başvuru tarihinin son günü saat 23.59’da sınav ücreti ödeme işlemi sona erer.

Sadece kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti ödeyen adayların e-YDS için başvuruları kabul edilir.

e-YDS başvuru ücreti 200 TL’dir.

