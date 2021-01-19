E-YDS 2021/1 İngizlice yabancı dil sınavı ne zaman yapılacak
2021 sınav tarihleri en çok merak edilen konular arasındaydı. Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretim uzaktan devam ederken ÖSYM 2021'de yapacağı sınavların tarihlerini duyurdu.
GÜNDEM 19.01.2021, 10:55
2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimi http://osym.gov.tr adresinden belli oldu.
ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı 27 Şubat 2021 tarihinde yapılacak.
ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı 27 Şubat 2021 tarihinde yapılacak.
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