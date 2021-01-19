E-YDS 2021/1 İngizlice yabancı dil sınavı ne zaman yapılacak

2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimi http://osym.gov.tr adresinden belli oldu.



ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı 27 Şubat 2021 tarihinde yapılacak.

