E vitamininin faydaları nelerdir? Eksikliği nelere yol açar?

E vitamini dördü tokoferol ve dördü tocotrienol olmak üzere yağda çözünen sekiz farklı bileşiktir. Bir başka ifadeyle "E Vitamini" beyin, cilt, göz, ve dolaşım sistemi sağlığının yanı sıra görme için de önemli bir besin bileşiğidir.

Tütün dumanı ya da radyasyona maruz kalındığında ortaya çıkan zararlı moleküllerin etkilerine karşı koruyabilen maddelerdir. Kalp hastalığı, kanser ve diğer hastalıkların gelişiminde rol oynar.

E vitamini eksikliği nadir görülen bir durumdur ve sinir sistemi üzerinde sinir ağrısı, yani nöropati gibi sorunlara neden olabilir. Yaşlı kişilerde bağışıklık sistemini güçlendirir. Hücrelerin daha uzun yaşamasını ve yenilenmesini sağlar.

Zeytinyağı, badem, fındık, fındık yağı, ceviz, ay çekirdeği, gibi yağlı tohumlar, ıspanak, tere, maydanoz, marul, kereviz, lahana, brokoli, balkabağı gibi sebze ve yeşillik içinde bolca E vitamini barındırır.

Fıstık, fıstık ezmesi, kırmızı biber, mango gibi besinlerde E vitamini mevcuttur.

Pancar yeşillikleri, ıspanak, kabak, kara lahana, kuşkonmaz gibi sebzelerde de E vitamini bulunur.



Yetişkinlerin günde 7 ila 15 mg aralığında E vitamini tüketmeleri tavsiye edilir. Eksikliği nadir görülen bir durumdur. Düşük bir diyetten ziyade diyet yağının sindirilmesi sürecinde ortaya çıkan bir sorun nedeniyle oluşur.



E vitamininin ağızdan takviye olarak alınması, bulantı, ishal, bağırsakta kramplar, yorgunluk, zayıflık, baş ağrısı, bulanık görme, döküntü, gonadal işlev bozukluğu, ve idrarda kreatin konsantrasyonunun artışı yani creatinuriaya sebep olabilir.

Avokado, ayçiçeği ve soya yağı, ayçiçeği çekirdeği, badem, buğday tohumu yağı, fıstık, fıstık ezmesi, ıspanak, kabak, kanola yağı, kara lahana, kırmızı biber, kuşkonmaz, mango pancar yeşillikleri, yer fıstığı ve zeytinyağı E vitamini açısından zengin gıdalar arasında sayılabilir.

