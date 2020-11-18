E-Ticaret'e vergi muafiyeti geldi! İşte şartları...

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve Erdoğan'ın da onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 7256 sayılı kanunla E-Ticaret yapanlara 1 Ocak 2021 itibariyle belirli oranlarda vergi muafiyeti uygulanacak.



Yeni düzenlemeyle birlikte İş yeri olmayan, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmayan kişilerin internet üzerinden elde ettiği kazançlar 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle vergiden muaf tutulacak.



Vergiden muaf olmak için vergiden muaf esnaf belgesi alınması ve ticari hesap açılarak elde edilen tüm kazancın bu ticari hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor. Ayrıca toplam hasılatın 220 bin TL'yi aşarsa bu kanundan yararlanamıyorsunuz.

Çalışanı bulunmayanlara yüzde 4 gelir vergisi kesintisi uygulayacak olup çalışanı olanlara ise yüzde 2 gelir vergisi esas alınacak.



E-ticaret yaparak yurt dışına satılan ürünlerde ise yüzde 50 kazanç istisnası uygulanacak. İhracat kapmasına, kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen satışlar girerken yazılım, tasarım gibi hizmet ihracatlarından elde edilen gelirler bu kapsama girmiyor.



Vergi muafiyetini değerlendiren EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “2000’li yıllardan sonra ortaya çıkan e-ticaret, günümüzde milyonlarca insan için vazgeçilmez bir gelir kapısı haline geldi. Vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin kanunla e-ticarette vergi muafiyeti, e-ticaret yapanlara ve yapmak isteyenlere büyük avantajlar sunuyor.'' diye konuştu.

