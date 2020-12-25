E-ticaret devi hakkında soruşturma
E-ticaret devi Alibaba'nın hakkında soruşturma açıldı. Alibaba hisselerinin değerinde yüzde sekize varan düşüş görüldü.
GÜNDEM 25.12.2020, 08:00
Çin'de Pekin yönetimi ile ülkenin en büyük teknoloji şirketi Alibaba'nın patronu Jack Ma arasındaki gerilim büyüyor.
Çin tarafından e-ticaret şirketi Alibaba hakkında anti-tekel soruşturması başlatıldığı öğrenildi. Alibaba'nın patronu Jack Ma'nın 24 Ekim'de finansal kurumları eleştirdiği konuşması sonrasında yönetimle ilişkileri gerilmişti.
T24’ün Financial Times’dan aktardığı habere göre, Çin'de piyasa düzenleyici otorite, “şikayetler üzerine” Alibaba hakkında bugün tekel karşıtı soruşturma başlattı. Haberde, bu soruşturmanın Çin'de büyük bir teknoloji şirketine açılan ilk anti-tekel soruşturması olduğu belirtildi.
Alibaba'dan yapılan açıklamada, işlerin normal seyrinde sürdüğü ve soruşturma kapsamında düzenleyicilerle iş birliği içinde çalışılacağı belirtildi.
Soruşturma haberi üzerine, Hong Kong borsasında işlem gören Alibaba hisselerinin değerinde yüzde sekize varan düşüş görüldü.
Çin tarafından e-ticaret şirketi Alibaba hakkında anti-tekel soruşturması başlatıldığı öğrenildi. Alibaba'nın patronu Jack Ma'nın 24 Ekim'de finansal kurumları eleştirdiği konuşması sonrasında yönetimle ilişkileri gerilmişti.
T24’ün Financial Times’dan aktardığı habere göre, Çin'de piyasa düzenleyici otorite, “şikayetler üzerine” Alibaba hakkında bugün tekel karşıtı soruşturma başlattı. Haberde, bu soruşturmanın Çin'de büyük bir teknoloji şirketine açılan ilk anti-tekel soruşturması olduğu belirtildi.
Alibaba'dan yapılan açıklamada, işlerin normal seyrinde sürdüğü ve soruşturma kapsamında düzenleyicilerle iş birliği içinde çalışılacağı belirtildi.
Soruşturma haberi üzerine, Hong Kong borsasında işlem gören Alibaba hisselerinin değerinde yüzde sekize varan düşüş görüldü.
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