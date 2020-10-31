e-Nabız ile grip aşısı sorgulaması nasıl yapılır?

Koronavirüs kabusu tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de etkisini artırarak devam ediyor. Virüs nedeniyle grip aşısına olan talep de arttı.

Aşıya yoğun talep nedeniyle grip aşısı olabilecek kişilere sınırlama getirildi.

Grip aşısı ilk etapta sadece kronik ve yüksek risk grubundaki hastalara yapılacak.



Grip aşısı alabilecek kişilerin listesi e-Nabız sistemine yüklendi.

Aşı fiyatı ise geçen sene ile aynı olarak 72,64 TL'den satışa sunuluyor.

Grip aşısı öncelikle riskli gebelere, 65 yaş üstüne, kronik hastalığı olanlara, 5-65 yaş arası 2 kronik rahatsızlığı olanlara ve organ nakli olan kişilere yapılacak.

Aşı olmak isteyenlerin ise ilk olarak, E-nabız sistemine girerek bu risk grubunda yer alıp almadıklarını öğrenmesi gerekiyor.



İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler www.turkiye.gov.tr adresinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmak zorunda.

Site üzerinden giriş sağlayamayanlar kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra uygulamada yer alan Tahlilerim, Hastalıklarım gibi bölümlerden hastalıkları ve test sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.



