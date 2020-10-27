e-Devlet ile abonelik fesih başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

İnternet, sim kartı, uydu televizyon gibi abonelik gerektiren hizmetlerin iptali vatandaşları çileden çıkarıyordu.

Firmaların istekleri nedeniyle adeta çileye dönüşen sistemle 12 firmanın abonelik fesih işlemleri e-Devlet'e taşındı.

Artık kullanıcılar firmaların fesih için talep ettiklerini yapmak zorunda değil

İptal işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Peki bu işlemler nasıl yapılacak?

İşte adım adım yapmanız gerekenler...

* BTK‘nın e-Devlet platformunda bulunan ‘Abonelik Fesih Başvurusu’ sayfasına girin

* Karşınıza çıkacak ekranda mobil imza, e-imza, T.C. Kimlik Kartı ya da bankacılık uygulamaları üzerinden e-Devlet’e giriş yapın

* e-Devlet’te oturum açtıktan sonra açılan listeden aboneliğinizi iptal etmek istediğiniz şirketi seçin.

* Söz konusu şirket için ‘abonelik sorgula’ bağlantısına tıklayın.

* Karşınıza çıkan ekranda ‘fesih başvurusu yap’ diyerek başvuruyu tamamlayın

